東部戰區「緊盯」美軍驅逐艦芬恩號　組織海空兵力全程跟蹤監視

▲ 美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）5日例行性通過台灣海峽。（圖／翻攝自X/）

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，3月5日，美「芬恩」號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視，依法依規處置。

施毅陸軍大校5日下午表示，3月5日，「美「菲恩」號（台譯芬恩號）導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。」他說，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

美國海軍第七艦隊稍早證實，美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）5日例行性通過台灣海峽，從南朝北航行。

今年1月24日，隸屬美軍第七艦隊的「菲恩」號驅逐艦也穿越台海，並發佈聲明稿指出，海軍勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn，DDG 113)在當地時間24日通過台灣海峽，表明美國致力維護所有國家的航行自由。這是台灣大選後，美軍首度公布穿越台海的訊息，也是今年第一次。

解放軍也立刻發出聲明警告，當時美國海軍表示，菲恩號驅逐艦穿越台灣海峽，表明美國致力於維護所有國家航行自由的原則，國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或強迫而放棄他們的權利和自由。