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大陸 大陸焦點 特派現場

中菲海警南海撞船！中國控菲律賓違反《國際海上避碰規則》

▲▼ 菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

▲菲律賓公布船隻碰撞時的畫面。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國海警船與菲律賓海警船5日於南海發生碰撞，中國海警局表示，菲海警船無視中方一再警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。

中國海警局新聞發言人甘羽提到，菲律賓違背自身承諾，刻意派出2艘海警船、2艘運補船擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向其非法「坐灘」軍艦運送物資。

甘羽指出，中國海警嚴格依法管控予以規制，出於人道對菲運送必需生活物資的1艘船作出臨時性特殊安排，現場處置合理合法、專業規範，「期間，菲海警4407號船無視中方一再警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警21555艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。」

▲▼ 菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

甘羽強調，菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定，「中國海警始終嚴陣以待，隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）5日指控中國海警船魯莽與非法的行為導致船隻發生碰撞，並公布照片及影片，稱己方船隻辛丹甘號被撞後出現結構損壞。

從菲律賓公布的畫面中可以看見，菲律賓與中國船隻之間的距離越來越近，在兩船即將碰撞之際，菲方船員緊急拿出了緩衝物，但兩艘船隻仍發生碰撞。

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