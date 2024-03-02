幫刺青師注毒害昏迷　連人帶車丟包路邊害她枉死...惡男慘了

▲彰化1名女刺青師注射毒品過量昏迷遭毒蟲丟包致死。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓女子，去年3月間前往摩鐵為李男刺青時，要求對方幫她注射海洛英，未料林女卻因施打過量昏迷，剛假釋出獄的李擔心被送回牢裡服完殘刑，沒帶林女就醫，反而聯手友人將她放在車後座，再丟包在鹿港鎮，直到2天後被人發覺，早已氣絕身亡，彰化地院審結，李男依幫助施用第一級毒品、過失致人於死罪，分別判處6月、1年6月徒刑。

判決書內容指出，李2023年3月22日下午14時許，搭乘林女的車到摩鐵，由林女為他刺青，還要李將她隨身攜帶的海洛英稀釋後注射到她體內，不料林女施打後身體無法承受，陷入昏迷，李男因為才假釋出獄，未將林女送醫，直到晚間接近7點才打電話給另一名林姓友人，共同將林女搬上車子後座。

法官調查，李男開著車駛離摩鐵，當天晚上8點多經過鹿基醫院也未將她送醫，而是連人帶車停放在鹿港鎮一處路邊後離去，直到3月24日上午10時許，路人發現林女在車內報警，經解剖認定林女死亡原因為施打海洛因毒品，致藥品過量而死亡。

法官審酌李男明知海洛因具有成癮性，服用後會產生依賴性，戒解不易，竟幫助被害人林女施用海洛因，出現明顯不適症狀，又未將被害人送醫，令被害人家屬受有難以彌補的傷痛。

法官念及被告於警詢、偵訊中否認犯行，在審理中願意認罪，尚有悔意，但至今尚未與林女家屬達成和解或賠償損失，依幫助施用第一級毒品，判處有期徒刑6月，可易科罰金，過失致人於死罪，則判處有期徒刑1年6月。全案可上訴。