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結婚錢全部他付！未婚夫覺得不爽　準新娘列明細：真的很貴嗎

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲準新娘抱怨未婚夫在挑喜餅、婚紗時臉都很臭。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／CTWANT

一名準新娘發文表示，她找未婚夫去挑喜餅、婚紗、婚戒，還找了新秘，由於這些項目都是對方需要付錢，所以過程中未婚夫的臉都很臭，對於未婚夫這樣的行為，讓她感到相當不滿，直呼「真的有點不想結了！」

該名準新娘在Facebook社團「匿名公社」中發文抱怨，指她日前找未婚夫去挑喜餅、婚紗、婚戒、找新秘，因為這些項目全是未婚夫要付錢，因此對方全程都很不爽，且臉都很臭。

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這讓原PO相當傻眼，直呼「真的有點不想結了」，並詢問網友「喜餅700元共50盒、婚紗35000元、2個人的婚戒30000元、新秘12000元，真的很貴嗎？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「還沒結就這樣，那未來還有更多臭臉等著妳」、「他不爽那就別結了，不然結婚以後吵架他肯定會把這件事一提再提翻舊帳」、「如果未婚夫是這種態度，那真的要考慮一下妳在他心中的地位了，看來錢比妳還重要」、「這麽小氣的人就不要結了，婚後會更小氣，以後有妳受的了」。

不過也有網友表示「這些費用請再加上蜜月、辦桌的錢，如果有打算生小孩，也另外加月子中心，這樣的費用會比較中肯，只貼喜餅婚紗的錢資訊量太少」、「如果現階段連這部份都無法溝通好，認真要好好考慮是否繼續，未來的日子會不只有這點問題，尤其是談到錢」、「可以評估一下雙方的經濟實力，是不是對方都沒有存款？還是有存款也不想花？畢竟雙方花錢認知不同，也可能要考慮一下日後的相處模式，雖然對大多數打算要結婚的人來說，這筆錢不大，但是每個人狀況不同，還是要看很多細節」。

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