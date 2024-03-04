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點青蔥拉麵！女友嫌「你這樣吃超沒食慾」...竟爆氣提分手

原PO女友吃拉麵時，看到他把滿滿的青蔥撒在麵上後，竟說這樣吃令人超沒食慾，而後還提出分手。（示意圖／Canva）

▲原PO吃拉麵時，把青蔥滿滿撒在麵上，竟被女友嫌棄。（示意圖／Canva）

圖文／CTWANT

「你們會因為吃東西的方式而分手嗎？」有一名男網友表示，跟女友吃拉麵時，對方看到他把滿滿的青蔥撒在麵上後，竟說這樣吃令人超沒食慾，而後竟然還提出分手，其理由是「我無法接受以後要這樣看你吃東西」。對此，網友也欲哭無淚，十分無奈。

原PO在社團「爆料公社」發文指出，跟女友在一起2個月了，最近帶她去逛台南燈會的時候，剛好路過他很喜歡的拉麵店，於是就進去用餐，當時女友點了海苔拉麵，他則點了自己最愛的青蔥拉麵。

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入座後，他很習慣的拿起抹布把桌子擦過一次，順便替女友倒杯水，但女友看他擦完後竟問「你幹嘛特地擦桌子，不是有服務員嗎？」原PO當下沒反應過來要怎麼回答，拉麵就上桌了，隨後女友看到海苔拉麵的整個碗外圍都是海苔後，整個臉跨下來，嫌棄的說「這海苔也太多了吧怎麼吃阿！」

接下來，原PO直接把青蔥倒到自己點的拉麵中，讓拉麵上面滿滿都是青蔥，但對方看了後驚喊「天啊你幹嘛這樣吃阿」，男友則回「這樣才有味道啊」，但女友則批「這樣超沒食慾的好嗎」。

更令人意想不到的是，女子竟然還提出分手，其理由則是「我無法接受以後要這樣看你吃東西」，說完就起身走人了。對此，原PO十分不解，求問「我這樣吃拉麵是有什麼問題。」

此文一出，網友紛紛留言表示「當愛你時什麼都不是問題，當不愛你時什麼都是問題」、「想分手的時候連呼吸都難以忍受」、「分也好啊，毛這麼多很難相處，喜歡當公主也要看自己是不是公主命」，還有人認為「只是找個理由分手而已跟蔥沒關係」。

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