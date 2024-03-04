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大6歲男友「太愛撒嬌」！妹子想當小廢物：怎麼讓他硬一點？

原PO坦承，當初找比自己大6歲的男友，就是覺得對方要成熟穩重，可以讓她在他身邊當個「小廢物」。（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO受不了男友老是撒嬌。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

男生不可以撒嬌？一名女網友發文抱怨，大自己6歲的男友太愛撒嬌了，當初之所以找一個年上男友，就是為了在一起時，可以當個小廢物，沒想到現在情況卻完全相反，讓她直呼「都是他在撒嬌，每次聽到都很不舒服……真的希望他可以硬一點」，因此請教網友，該怎麼讓對方停止撒嬌，又不會影響感情。貼文曝光後也引發網友熱議。

原PO昨（3日）在Dcard以「該怎麼讓男友不要撒嬌啊」為題發文，表示男友比她大6歲，而且原PO各方面都對男友蠻滿意的，但不管是在外頭或是還是電話，對方都會一直對她撒嬌，讓她真的很難以接受。

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原PO坦承，當初找比自己大6歲的男友，就是覺得對方要成熟穩重，可以讓她在他身邊當個「小廢物」。沒想到在一起後，角色竟然顛倒了，「都是他在撒嬌，每次聽到都很不舒服……雖然大家都說只做篩選不要讓對方改變，但是分手又捨不得，真的希望他可以硬一點⋯要怎麼跟他說不會影響感情啊⋯」

貼文曝光也引發網友熱烈回應，大部分人都勸原PO放過男友，「那就是他真實的樣子，妳不能接受就分手， 妳不管用什麼方式讓他改，一定會留下疙瘩，從此什麼事都自己扛，在妳面前擺樣子，等到哪天妳又上來嫌男友對自己不真誠、做作」、「成人社會壓力這麼大了，連回家和伴侶在一起都不能撒嬌，累。」

也有過來人表示，「類似經驗，會討厭對方撒嬌就是不夠喜歡他」、「會撒嬌的男友超讚的，不過我覺得你不喜歡的話好像無解，如果叫他不要撒嬌那他會忍的很難受，你跟他相處的時候也不是真正的他」、「我的前任也不喜歡我撒嬌，直接告訴我這樣讓他覺得很煩，那時候聽到真的很受傷；認知到自己表現愛的方式被嫌棄，會讓人無所適從。後來也在某次溝通向他反映了那些話讓我很難過，『我就是不喜歡啊』他給我的態度是這樣，從那次才真正感受到我們的不適合，所以這段感情也就結束了。」

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