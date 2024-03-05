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新店煙火哥放炮擾鄰　「未添加其他火藥非爆裂物」獲輕判定讞

▲▼新店煙火哥邱銘祥找朋友去藍姓女子居住社區放炮擾民，第2度被檢察官聲押禁見獲准。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店煙火哥邱姓男子，遭判刑定讞。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「新店煙火哥」的邱姓男子，因與藍姓女子發生交通意外糾紛，2021年11月起，長達半年的時間在女子的社區附近設置煙火，經常在半夜燃放擾鄰。邱男還有多次騷擾行為，遭到法院裁定收押。一審將他判刑7年，但二審減輕刑度。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

本案二審的高等法院並未訂出應執行刑，全案定讞後，將由檢方向法院聲請訂應執行刑，預計邱男刑度將落在5到7年間。

判決指出，邱男2019年和女友到宜蘭遊玩，卻在騎電動車時不慎撞到藍姓女子，後續出現送醫、賠償等糾紛，讓他相當不滿。因此他就時不時到藍女居住的社區燃放高空煙火。附近的居民都稱他為「煙火哥」、「砲哥」。

而邱男不僅放煙火騷擾，也傳簡訊騷擾女子，內容包含「O你媽你還沒說你昨天早上跟你兒子去哪裡要我上樓去砍嗎，說不說」、「你朋友說叫你出門小心，我昨天跟他說你早上跟你兒子出門了他說這次不請你吃屎，他非打斷你狗腿，O你媽，以後我叫你瘸腿吃屎藍」、「你小心點，嗆明的一定處理妳」、「O你娘沒人敢動妳是嗎」、「操妳全家死在OO都不稀奇」，女子提告。檢方2022年7月間，經跟監後逮捕正要設置煙火的邱男，並向法院聲請羈押獲准。全案經提起公訴，一審法院將他判刑7年。

案件上訴二審後，高院認為邱男在部分施放煙火時，「未於市售煙火添加其他火藥，增強該煙火原本之爆發性及破壞力」，不認為構成一審認定的「爆裂物」，故將部分罪刑減輕，將四個一審重判5年以上刑度的罪，減輕改判1年或1年4月，其餘上訴駁回。全案再上訴，最高法院駁回定讞。

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