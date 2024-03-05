室友看A片淫聲擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命！最終判決出爐

▲男子看A片發出聲響，室友不滿，竟持安全帽打死他。（示意圖／達志）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市潘姓男子，不滿李姓室友看A片時發出的淫聲擾人，又吸食強力膠散發惡臭，竟抓狂持安全帽狂打對方頭部，被害人重度昏迷，送醫治療3個月後不治。潘男逃亡2年後遭逮，最高法院審理後，判刑5年6月定讞。

判決指出，潘男、李男另與賴姓男子分租套房，案發於2018年1月17日23時許，潘男不滿李男吸食強力膠產生臭味，又觀看A片聲音吵雜，而與李男起了爭執，雙方發生扭打。最後潘男抓起安全帽，不斷地朝李男頭部、身體各處猛擊，並高喊「要給你死」。李男因此被打昏在地。

賴姓室友發現後，趕緊報警將李男送醫急救，但李男因頭部外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷陷入重度昏迷。醫院急救後，發現李男腦幹旁邊的基底腦池有延遲性顱內出血的情形，緊急將他轉入加護病房。最後治療3個月後，李男仍因慢性阻塞性肺病併急性發作，不治身亡。

而案發後潘男則逃逸無蹤，警方展開追緝，但潘男東躲西藏，逃了2年後仍被逮捕，檢方依照「傷害致死罪」嫌提起公訴。

一審法院審理時，潘男喊冤，辯稱自己當時有要求對方戴耳機看A片，但對方不願意，才會起了衝突；更說自己是正當防衛，不慎將對方打死。一審法院不採信，認為潘男攻擊部位是頭部、臉部等脆弱部位，確實有殺人的不確定故意，因此依照殺人未遂罪，將他判刑5年6月。案經上訴，高等法院高雄分院二審審理後，也維持相同罪名與刑度。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。