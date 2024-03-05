　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

室友看A片淫聲擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命！最終判決出爐

男性,男人,用電腦,打電腦,看A片（圖／達志／示意圖）

▲男子看A片發出聲響，室友不滿，竟持安全帽打死他。（示意圖／達志）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市潘姓男子，不滿李姓室友看A片時發出的淫聲擾人，又吸食強力膠散發惡臭，竟抓狂持安全帽狂打對方頭部，被害人重度昏迷，送醫治療3個月後不治。潘男逃亡2年後遭逮，最高法院審理後，判刑5年6月定讞。

判決指出，潘男、李男另與賴姓男子分租套房，案發於2018年1月17日23時許，潘男不滿李男吸食強力膠產生臭味，又觀看A片聲音吵雜，而與李男起了爭執，雙方發生扭打。最後潘男抓起安全帽，不斷地朝李男頭部、身體各處猛擊，並高喊「要給你死」。李男因此被打昏在地。

賴姓室友發現後，趕緊報警將李男送醫急救，但李男因頭部外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷陷入重度昏迷。醫院急救後，發現李男腦幹旁邊的基底腦池有延遲性顱內出血的情形，緊急將他轉入加護病房。最後治療3個月後，李男仍因慢性阻塞性肺病併急性發作，不治身亡。

而案發後潘男則逃逸無蹤，警方展開追緝，但潘男東躲西藏，逃了2年後仍被逮捕，檢方依照「傷害致死罪」嫌提起公訴。

一審法院審理時，潘男喊冤，辯稱自己當時有要求對方戴耳機看A片，但對方不願意，才會起了衝突；更說自己是正當防衛，不慎將對方打死。一審法院不採信，認為潘男攻擊部位是頭部、臉部等脆弱部位，確實有殺人的不確定故意，因此依照殺人未遂罪，將他判刑5年6月。案經上訴，高等法院高雄分院二審審理後，也維持相同罪名與刑度。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

ET快訊
快訊／領錢倒數！　3張千萬發票無人領
快訊／航海王回來了！　長榮奔177.5元除息後新高
看A片不戴耳機！　他慘被室友打死
知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！　結帳傻眼：免服務費
26年前買台積電！　「他公布對帳單」全場羨慕了
快訊／1萬公斤蘇丹紅「流向牛頭牌」！　好帝一緊急聲明
快訊／坦言「未交接有特教生」　校長認疏失：全面檢討
快訊／振奮！10歲小姊姊睜眼了
長榮招募逾百名地勤！　起薪4.3萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

新店煙火哥放炮擾鄰　「未添加其他火藥非爆裂物」獲輕判定讞

快訊／澄清湖「三亭攬勝」男子溺水！頭部疑有外傷送醫

藝人秦偉性侵3女判7年8月「服刑過半」　首度申請假釋被打槍

室友看A片淫聲擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命！最終判決出爐

體育老師約男大生健身「下藥當性玩偶6小時」　花錢和解仍遭重判

台南警路檢意外逮通緝犯　搜出2手槍「還有百發子彈+毒品」

振奮！彰化遭撞小姊姊「微微睜眼」　醫曝能否清醒關鍵

父超載吞4萬罰單！兒求情不成「開車尾隨撞飛警」判6年11月

國1北上307.9K深夜3車追撞　自小客車體變形...2人受傷

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

新店煙火哥放炮擾鄰　「未添加其他火藥非爆裂物」獲輕判定讞

快訊／澄清湖「三亭攬勝」男子溺水！頭部疑有外傷送醫

藝人秦偉性侵3女判7年8月「服刑過半」　首度申請假釋被打槍

室友看A片淫聲擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命！最終判決出爐

體育老師約男大生健身「下藥當性玩偶6小時」　花錢和解仍遭重判

台南警路檢意外逮通緝犯　搜出2手槍「還有百發子彈+毒品」

振奮！彰化遭撞小姊姊「微微睜眼」　醫曝能否清醒關鍵

父超載吞4萬罰單！兒求情不成「開車尾隨撞飛警」判6年11月

國1北上307.9K深夜3車追撞　自小客車體變形...2人受傷

字母哥阿基里斯腱疼痛跳不起來　里拉德轟41分大逆轉快艇

海地暴動緊急狀態！美國呼籲公民盡速離境　加拿大關閉使館

玉女歌手「街頭跌倒送醫」！周思潔右膝蓋骨裂　緊急停工休養3個月

明晚變天！極冷空氣「暴力降溫18度」　各地急凍1字頭

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

「3糯米腸+1貓」佔滿整張床　經過整夜溝通！爸感動：有地方睡了

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

川普又贏了！拿下北達科他州　「超級星期二」可望全勝獲提名

性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

社會熱門新聞

振奮！彰化遭撞小姊姊睜開眼了

基隆男除草遭大車輪胎砸死　肚留30公分黑痕

街友積蓄竟十多萬　慘遭殺害棄屍愛河奇案

即／大貨車輪胎脫落砸死路人　司機找到了

大學講師偷吃人妻秘書　綠帽夫花錢抓猴

即／休旅車暴衝撞3人！男騎士送醫不治

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

休旅車追撞1死！男換機油「目睹恐怖畫面」

室友看A片擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命

即／鍛造輪圈大廠員工輕生！20多歲男持槍自戕亡

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

愛河屍袋奇案！　死者詭異握拳

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

5億高中生案結婚過程曝！賴小弟狂搔頭

更多熱門

相關新聞

13歲兒被鄰居告竊盜！律師「開價3萬」陪去警局

13歲兒被鄰居告竊盜！律師「開價3萬」陪去警局

一名母親焦急透露，13歲兒之前調皮，把鄰居信箱裡的東西拿走，後來他們將物品歸還，仍被提告竊盜，於是上網向某個自稱是法扶的協會求助，而諮詢的律師竟聲稱，這件事很嚴重，會讓孩子留下前科、甚至被關，接著開價3萬，表示能陪同赴警局順利化解。對此，律師呂秋遠不以為然，砲轟根本胡說八道，「妳就是帶孩子去警局做筆錄，承認錯誤、道歉。」

修車師駕警車肇事　警局免賠償確定

修車師駕警車肇事　警局免賠償確定

工程師竊晶圓機密轉投大陸　判1年10月定讞

工程師竊晶圓機密轉投大陸　判1年10月定讞

用ChatGPT寫出「不存在的判例」糗了

用ChatGPT寫出「不存在的判例」糗了

即／康健生技4死槍擊案　殺手李鴻淵「暫時逃死」

即／康健生技4死槍擊案　殺手李鴻淵「暫時逃死」

關鍵字：

法律人權安全帽A片強力膠爆頭三審最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

台灣又有大陸品牌新車現身測試

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面