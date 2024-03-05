　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕

▲▼「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲南昌運動森林公園展區-澳洲知名團隊Eness《飛天交響樂》首次在台公開展出。

地方中心／綜合報導

桃園市政府觀光旅遊局在桃園燈會期間，以「雙燈區」營造多元特色，為期12天吸引超過165萬人潮終於在昨日晚間圓滿落幕。燈會期間，以宋代為時空背景的「漢服體驗」成為熱門話題，但桃園市觀旅局長周柏吟在閉幕式上自信地強調，這次燈會不僅創下多項第一次，更是在互動體驗上贏得了民眾的一致好評。

▲▼「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲虎頭山創新園區-光球奇遇，觸摸感應方式創造球體間不同的色彩變化效果。

周柏吟表示，希望能將桃園燈會的美好經驗帶到未來的「2025台灣燈會」中，展現桃園的獨特魅力，讓全國參與燈會的民眾都能沉浸在桃園的美好之中。他強調，來自桃園市民以及北台灣各地的朋友們的支持是燈會成功的關鍵。不論是南昌營區的藝術燈組還是虎頭山的傳統燈區，都得到了熱烈的回響。特別是在宮廟燈區，與知名大廟合作，讓民眾第一次在宮廟區體驗到如此規模的互動活動，這一切都讓民眾感到幸福滿滿、收穫滿滿。

▲▼「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲日本神戶觀光局燈會參訪漢服體驗。

許多參與燈會的民眾對於現場的互動作品以及漢服體驗都感到驚艷，許多網友紛紛在社群媒體上分享著這樣的美好時刻。他們表示，這次燈會雖然沒有主要的主燈，但卻結合了科技方式的互動作品，讓整個燈會充滿了新穎感。有人形容這次的燈會就像走進古裝劇一般，讓人彷彿置身於宋代元宵燈會之中，這樣的感受讓人難以忘懷。

▲▼「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟(右)與神戶觀光局交流，預計針對2025台灣燈會在桃園及神戶光之祭典展開合作。

周柏吟局長表示，他期待將這樣的設計模式帶到未來的2025台灣燈會中。他計畫在A19的青埔站設置燈區，並將室內與室外的燈區相互配合，打造出更具創新性與互動性的燈會體驗。他強調，桃園將成為全台灣互動數最佳、最適合全家大小一同參與的燈會模式的代表，帶給全台灣民眾最棒的燈會體驗。這一次的成功經驗讓他對未來的燈會充滿信心，也期待著未來更多精彩的燈光節日。

ET快訊
LIVE／少將掐脖強吻已婚女上校！國安局挨批包庇　遭撞小姊姊
快訊／領錢倒數！　3張千萬發票無人領
快訊／航海王回來了！　長榮奔177.5元除息後新高
看A片不戴耳機！　他慘被室友打死
知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！　結帳傻眼：免服務費
26年前買台積電！　「他公布對帳單」全場羨慕了
快訊／1萬公斤蘇丹紅「流向牛頭牌」！　好帝一緊急聲明
快訊／坦言「未交接有特教生」　校長認疏失：全面檢討
快訊／振奮！10歲小姊姊睜眼了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北情侶桃園求職碰壁深夜流落街頭　警載往火車站助返家

南投疫後推國際教育觀光　新加坡朝陽學校來台參訪

「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕

南投信義鄉新建貓頭鷹送子平台　懸空40米供百人環覽土虱灣

台南境外生勞局訪視關懷　DIY小龍包提燈慶元宵

慶祝台灣燈會破千萬人次　台南美食券限量加碼送！

迎畢業季　台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

開南大學兒童課後照服員訓練班招生　3／23開課

可回收樹脂製造風電機葉片減碳推手　上緯集團總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工　114年底完工

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

新北情侶桃園求職碰壁深夜流落街頭　警載往火車站助返家

南投疫後推國際教育觀光　新加坡朝陽學校來台參訪

「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕

南投信義鄉新建貓頭鷹送子平台　懸空40米供百人環覽土虱灣

台南境外生勞局訪視關懷　DIY小龍包提燈慶元宵

慶祝台灣燈會破千萬人次　台南美食券限量加碼送！

迎畢業季　台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

開南大學兒童課後照服員訓練班招生　3／23開課

可回收樹脂製造風電機葉片減碳推手　上緯集團總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊新建辦公廳舍開工　114年底完工

58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

2024「合掌村點燈」最新懶人包！一篇搞定交通＆如何預約住宿

字母哥阿基里斯腱疼痛跳不起來　里拉德轟41分大逆轉快艇

海地暴動緊急狀態！美國呼籲公民盡速離境　加拿大關閉使館

玉女歌手「街頭跌倒送醫」！周思潔右膝蓋骨裂　緊急停工休養3個月

明晚變天！極冷空氣「暴力降溫18度」　各地急凍1字頭

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

「3糯米腸+1貓」佔滿整張床　經過整夜溝通！爸感動：有地方睡了

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

跑趴阿嬤與兒鬧彆扭　溜出門狂歡：不想回家

開南大學兒童課後照服員訓練班　招生

上緯集團營運總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊　新建辦公廳舍開工

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

慶祝台灣燈會台南美食券限量加碼送！

新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

汰換石綿建材耗費高　新北補助10月底截止

新北美樂地2.0　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

更多熱門

相關新聞

桃園燈會最後倒數　快來感受漢服提燈夜遊

桃園燈會最後倒數　快來感受漢服提燈夜遊

為期12天的「2024桃園燈會」今天進入第8天，市府觀旅局28日表示，迄目前賞燈人潮已達百萬多人次，繼228假期後還有一個週末假期，3月2日包括有「憂鬱小玫瑰」的原子少年唱跳歌手呂植宇、DD52的蝶香，以及未來少女代表能量、無所畏懼的團體「日光之橙」輪番上陣，籲請民眾把握2024桃園燈會最後倒數繽紛熱鬧的各式展演。

神戶觀光局桃園燈會體驗漢服遊藝　推動觀光

神戶觀光局桃園燈會體驗漢服遊藝　推動觀光

桃園燈會人潮滿滿　蘇俊賓：感謝市民用腳肯定

桃園燈會人潮滿滿　蘇俊賓：感謝市民用腳肯定

IT BOYZ現身桃園燈會見此事驚呆

IT BOYZ現身桃園燈會見此事驚呆

首創漢服市集！桃園燈會2／21開展

首創漢服市集！桃園燈會2／21開展

關鍵字：

桃園燈會

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

台灣又有大陸品牌新車現身測試

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面