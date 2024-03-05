「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕

▲南昌運動森林公園展區-澳洲知名團隊Eness《飛天交響樂》首次在台公開展出。

地方中心／綜合報導

桃園市政府觀光旅遊局在桃園燈會期間，以「雙燈區」營造多元特色，為期12天吸引超過165萬人潮終於在昨日晚間圓滿落幕。燈會期間，以宋代為時空背景的「漢服體驗」成為熱門話題，但桃園市觀旅局長周柏吟在閉幕式上自信地強調，這次燈會不僅創下多項第一次，更是在互動體驗上贏得了民眾的一致好評。

▲虎頭山創新園區-光球奇遇，觸摸感應方式創造球體間不同的色彩變化效果。

周柏吟表示，希望能將桃園燈會的美好經驗帶到未來的「2025台灣燈會」中，展現桃園的獨特魅力，讓全國參與燈會的民眾都能沉浸在桃園的美好之中。他強調，來自桃園市民以及北台灣各地的朋友們的支持是燈會成功的關鍵。不論是南昌營區的藝術燈組還是虎頭山的傳統燈區，都得到了熱烈的回響。特別是在宮廟燈區，與知名大廟合作，讓民眾第一次在宮廟區體驗到如此規模的互動活動，這一切都讓民眾感到幸福滿滿、收穫滿滿。

▲日本神戶觀光局燈會參訪漢服體驗。

許多參與燈會的民眾對於現場的互動作品以及漢服體驗都感到驚艷，許多網友紛紛在社群媒體上分享著這樣的美好時刻。他們表示，這次燈會雖然沒有主要的主燈，但卻結合了科技方式的互動作品，讓整個燈會充滿了新穎感。有人形容這次的燈會就像走進古裝劇一般，讓人彷彿置身於宋代元宵燈會之中，這樣的感受讓人難以忘懷。

▲桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟(右)與神戶觀光局交流，預計針對2025台灣燈會在桃園及神戶光之祭典展開合作。

周柏吟局長表示，他期待將這樣的設計模式帶到未來的2025台灣燈會中。他計畫在A19的青埔站設置燈區，並將室內與室外的燈區相互配合，打造出更具創新性與互動性的燈會體驗。他強調，桃園將成為全台灣互動數最佳、最適合全家大小一同參與的燈會模式的代表，帶給全台灣民眾最棒的燈會體驗。這一次的成功經驗讓他對未來的燈會充滿信心，也期待著未來更多精彩的燈光節日。