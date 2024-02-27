神戶觀光局桃園燈會體驗漢服　研討推動雙城國際觀光

▲神戶觀光局桃園燈會體驗漢服遊藝。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園燈會今天第7天，連日來，吸引各地民眾前往賞燈；首次派員來桃園參訪桃園燈會的神戶觀光局，代表中西理香子專務理事等一行6人，換穿燈會活動中提供的漢服，體驗古代市集遊戲與宗教燈區祈福，恍如穿越到古代。中西理香子表示，日本也有類似燈會的活動，但在桃園看到更多、更不同的規劃及體驗，感到新奇及感動。

市府觀旅局長周柏吟27日指出，此次桃園燈會走出與以往不一樣的風格，也和各縣市燈節做出差異，獲得國際友人肯定，就是希望能藉由凸顯桃園的不同之處營造屬於桃園的特色，吸引更多國際旅客關注、造訪桃園，未來也將延續與神戶交流的經驗，持續開拓更多的國際合作機會，拓展桃園國際知名度。

▲研討推動雙城國際觀光。（圖／觀旅局提供）

周柏吟表示，日本神戶觀光局此趟來訪桃園，除了參加桃園燈會交流，並面對面的商討，桃園與神戶更確定未來合作方向及內容，包括桃園-神戶雙城馬拉松的共同推進與宣傳、互訪參加及參與名額保留，加強推動雙城間的修學旅行，同時將邀集雙方學校及旅行社辦理修學旅行研討會，另配合神戶機場未來開放國際包機直航及定期航班，也規劃辦理桃園-神戶觀光會議，促進彼此觀光產業間之交流合作。

▲神戶觀光局桃園燈會體驗漢服遊藝。（圖／觀旅局提供）

雙方並預計對於2025台灣燈會在桃園及神戶光之祭典展開合作，設立燈組或宣傳攤位；而桃園捷運公司也將持續與阪神電鐵合作，相互宣傳桃園與神戶旅遊資源，吸引更多遊客訪桃。

首度參加桃園燈會的神戶觀光局，也把握機會走遍各大特色燈組，包括在以國際藝術燈藝為主軸的南昌森林運動公園中，進入由16個大型充氣氣球的互動裝置組成「飛天交響樂」燈組內部，感受絕妙的立體音效與光雕環繞的沉浸式體驗。2024桃園燈會自2月21日展開至3月3日，在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區登場，以「閃閃桃園 閃閃桃林」為主題點亮桃園，尚未前往賞燈的民眾，請把握時間前往。