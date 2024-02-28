桃園燈會最後倒數　快來感受穿越古代「漢服提燈夜遊」

▲桃園燈會最後倒數，連日來，吸引許多民眾前往賞燈。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期12天的「2024桃園燈會」今天進入第8天，市府觀旅局28日表示，迄目前賞燈人潮已達百萬多人次，繼228假期後還有一個週末假期，3月2日包括有「憂鬱小玫瑰」的原子少年唱跳歌手呂植宇、DD52的蝶香，以及未來少女代表能量、無所畏懼的團體「日光之橙」輪番上陣，籲請民眾把握2024桃園燈會最後倒數繽紛熱鬧的各式展演。

觀旅局表示，今年桃園雙展區以不同主題規畫兩大燈區，「南昌森林運動公園」以多元共融為主題的，展出5座燈光藝術作品，入口以科技感的流動線條發想，主燈區攜手澳洲藝術團隊 ENESS首次免費公開展演，每晚6點起於主舞台區，每半小時展演一次精彩主燈展演秀。

「虎頭山創新園區」以穿越古今為特色的，安排各式傳統文化表演，包括西塘漢服展演衣冠禮樂秀、墨韻舞蹈水袖流扇、擊戰鼓舞大旗等，以及精采絕倫的雜耍特技，像是馬戲金獎扯鈴秀、特技馬戲團、手忙腳亂－轉碗特技等，透過傳統與創新共融，讓人親身感受跨時空、跨文化激盪出的絕妙火花。除了現場漢服體驗，每晚7點30分，燈區推出特色漢服提燈夜遊活動，親臨現場，彷彿走進穿越千年時空的旅程。於現代科技與傳統藝術，以多元共融為主題的「南昌森林運動公園



每晚的「漢服提燈夜遊」活動，也是晚間活動高潮，身著漢服一起提燈夜遊於燈會現場，燈火璀璨更增添元宵提燈、賞燈的氛圍。而桃園燈會也將衍生唐風、宋韻、明禮等不同朝代風格的「漢服婚禮」，也將於3月2日舉行最後一場，並於2月28日現場徵募新人報名穿著漢服婚禮服飾，進行意蘊深刻的傳統儀式，通過親迎，呈現同牢合巹等正婚禮儀程。儀式結束後，新人與眾仕女也將進行巡遊，接受沿途遊客民眾的祝福，增添龍來桃喜的元宵氣氛。

2024桃園燈會除了精彩的燈光展演、藝術燈組、互動燈區及漢服體驗外，燈區內有多組精彩的街頭藝人與豐富的舞台表演，除邀請市內知名團體以各式不同風格演出，打造沉浸式場域，讓現場民眾除了聆聽、觀看外，也能與表演者互動，在悠揚樂聲與聲光秀中，與家人、好友渡過愉快的賞燈時光。

此次桃園燈會也邀請到在地五座知名宮廟，景福宮、慈護宮、明倫三聖宮、壽山巖觀音寺和中壢仁海宮在現場設立宗教燈區，並請到各廟神尊在場賜福，除了賞燈還能祈求龍年保佑好運連連。