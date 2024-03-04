有抹茶可麗露、單純抹茶捲！　超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

▲超商抹茶季登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

抹茶甜點控快衝了！超商限定「抹茶季」正式開跑，今年網羅6款限定甜點、飲品，不僅有抹茶可麗露、抹茶生巧起司塔等吃，還有抹茶巧克力冰沙尬微鹹奶蓋的組合，即日起於全門市上市，通通不能放過。

▲必吃抹茶可麗露。

全家抹茶季來了，其中，必吃minimore「抹茶可麗露」，選用靜岡、小山園2種抹茶製成，頂部則搭配抹茶巧克力，茶香十足、濃郁又好吃，可麗露粉肯定要搶嚐鮮，加碼吃使用日本森半抹茶粉製成的「抹茶生巧起司塔」及嚴選日本八女抹茶餡層層堆疊奶香抹茶蛋皮的升級版「抹茶千層蛋糕」，即日起於全門市上市，還能搭配中杯以上Let’s Café指定品項爽吃甜點半價優惠。

▲抹茶杏仁果飲酷繽沙是杏仁結合抹茶巧克力冰沙的組合。

除外還有「抹茶杏仁果飲酷繽沙」，選用日本品牌「杏仁果效果」製成微鹹奶蓋，搭配濃郁抹茶結合巧克力脆片的冰沙，頂部再撒上杏仁碎，每一口都能吸到滿滿抹茶與杏仁香；而SOHOT炎選現烤點心櫃則推出「單純抹茶捲」，鬆軟麵包體捲入靜岡抹茶醬，且無添加肉桂，濃郁爆表；FamiPort預購還有「法布甜莊園抹茶塔」等吃，即日起通通買得到。

▲亞尼克抹茶季登場。（圖／亞尼克提供）

另，亞尼克近日也網羅5款宇治抹茶甜點，首推「宇治抹茶生乳捲」，把抹茶結合北海道奶霜製成宇治抹茶奶霜，再塞進宇治抹茶泡芙蛋糕當中，雙抹滋味濃郁到不行；再來必吃「宇治抹茶巴斯克生起司」，使用北海道生起司、高達熟成起司搭配宇治抹茶製成，焦黑表面還帶有焦糖香，每一口都能吃到抹茶、起司香，再結合半熟口感讓人忍不住一口接一口，好吃到不行。

除外還有紅豆餡尬蕨餅、抹茶泡芙蛋糕及酥脆派塔皮的「宇治抹茶派」、「綜合抹茶曲奇餅」、「茶の芭菲」共3款抹茶甜點等吃，即日起於全門市上市，抹茶控通通不能放過。