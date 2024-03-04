　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

有抹茶可麗露、單純抹茶捲！　超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

▲▼全家最新抹茶甜點開吃。（圖／業者提供）

▲超商抹茶季登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

抹茶甜點控快衝了！超商限定「抹茶季」正式開跑，今年網羅6款限定甜點、飲品，不僅有抹茶可麗露、抹茶生巧起司塔等吃，還有抹茶巧克力冰沙尬微鹹奶蓋的組合，即日起於全門市上市，通通不能放過。

▲▼全家最新抹茶甜點開吃。（圖／業者提供）

▲必吃抹茶可麗露。

全家抹茶季來了，其中，必吃minimore「抹茶可麗露」，選用靜岡、小山園2種抹茶製成，頂部則搭配抹茶巧克力，茶香十足、濃郁又好吃，可麗露粉肯定要搶嚐鮮，加碼吃使用日本森半抹茶粉製成的「抹茶生巧起司塔」及嚴選日本八女抹茶餡層層堆疊奶香抹茶蛋皮的升級版「抹茶千層蛋糕」，即日起於全門市上市，還能搭配中杯以上Let’s Café指定品項爽吃甜點半價優惠。

▲▼全家最新抹茶甜點開吃。（圖／業者提供）

▲抹茶杏仁果飲酷繽沙是杏仁結合抹茶巧克力冰沙的組合。

除外還有「抹茶杏仁果飲酷繽沙」，選用日本品牌「杏仁果效果」製成微鹹奶蓋，搭配濃郁抹茶結合巧克力脆片的冰沙，頂部再撒上杏仁碎，每一口都能吸到滿滿抹茶與杏仁香；而SOHOT炎選現烤點心櫃則推出「單純抹茶捲」，鬆軟麵包體捲入靜岡抹茶醬，且無添加肉桂，濃郁爆表；FamiPort預購還有「法布甜莊園抹茶塔」等吃，即日起通通買得到。

▲▼亞尼克抹茶季登場。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克抹茶季登場。（圖／亞尼克提供）

另，亞尼克近日也網羅5款宇治抹茶甜點，首推「宇治抹茶生乳捲」，把抹茶結合北海道奶霜製成宇治抹茶奶霜，再塞進宇治抹茶泡芙蛋糕當中，雙抹滋味濃郁到不行；再來必吃「宇治抹茶巴斯克生起司」，使用北海道生起司、高達熟成起司搭配宇治抹茶製成，焦黑表面還帶有焦糖香，每一口都能吃到抹茶、起司香，再結合半熟口感讓人忍不住一口接一口，好吃到不行。

除外還有紅豆餡尬蕨餅、抹茶泡芙蛋糕及酥脆派塔皮的「宇治抹茶派」、「綜合抹茶曲奇餅」、「茶の芭菲」共3款抹茶甜點等吃，即日起於全門市上市，抹茶控通通不能放過。

【你可能也想看】

►大薯、冰炫風只要1元！　麥當勞「6大夯品加1元多1件」限時開吃了
►49元爽吃漢堡+飲料！速食店「超殺優惠券」快收　還有點心免費吃
►只賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克」回來了　加碼吃香雞大麥克

ET快訊
越南最大規模詐騙　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐判死
快訊／李強答記者問走入歷史！　陸兩會「不再舉行」總理記者會　
快訊／大S罕露面「全身黑包緊」！　緊牽具俊曄哀悼小S公公
一家5口車禍4死　9歲兒倖存：我們天堂再聚，別再丟下我好嗎
遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙、巴西介入
小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命
活青蛙「身體長蘑菇」　科學家震撼：全球第1次發現
快訊／大港女神揭曉　滿島光首次登台獻唱
饒舌歌手染HPV「濫交73砲友」！激戰床照瘋傳
台股大漲！　電子大廠卻一度跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

請支援打掃！全聯小時達合作「生活大管家」　到府清潔下單88折

有抹茶可麗露、單純抹茶捲！　超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

超商限時開賣！最新「2款療癒咖啡飲品」　加了草莓果肉、玫瑰果凍

大口咬下秒爆漿！　速食店最新「卡士達甜甜包」罪惡開吃了

超商「3大隱藏版優惠」限定10天搶！　送15元熱狗、25元咖啡

勁辣香雞翅買1送1！麥當勞最新「5大優惠券」來了　還送薯餅、漢堡

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

請支援打掃！全聯小時達合作「生活大管家」　到府清潔下單88折

有抹茶可麗露、單純抹茶捲！　超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

超商限時開賣！最新「2款療癒咖啡飲品」　加了草莓果肉、玫瑰果凍

大口咬下秒爆漿！　速食店最新「卡士達甜甜包」罪惡開吃了

超商「3大隱藏版優惠」限定10天搶！　送15元熱狗、25元咖啡

勁辣香雞翅買1送1！麥當勞最新「5大優惠券」來了　還送薯餅、漢堡

Whoscall年度報告出爐　璀繳水電、小額借貸成詐騙隱患

重機沒保險挨罰？陳為民收「監理站罰單」開罵　證據曝光被揪1細節打臉

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

關穎下衣失蹤洩逆天美腿！　學小孩趴沙發POSE太犯規…網：美炸了

力積電赴印度關鍵　黃崇仁曝「蔡總統叫我去」

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

陳勢安「走心設計」深V露胸肌　新專輯藏驚喜翻唱

邊荷律、李丹妃加入兄弟啦啦隊　峮峮第一時間追蹤限動轉發

請支援打掃！全聯小時達合作「生活大管家」　到府清潔下單88折

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

消費熱門新聞

麥當勞「5大優惠券」本周限定吃！

美國大廠隨時支援你的靈活行動力

限時5天！超商「6大咖啡飲品優惠」爽喝

只有今天！超商咖啡買1送1爽喝

速食店最新爆漿卡士達甜甜包開吃

超商3大隱藏版優惠限定10天搶！

手搖飲3款飲品買1送1只有今天！

超商限時開賣2款咖啡飲品！加了草莓果肉、玫瑰果凍

全台通路「激省優惠」一次看！

超商今天美式、拿鐵買3送3！

愛爾麗國際醫療集團　慨捐特搜裝備器材

超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

只有今天！超商霜淇淋、思樂冰買1送1

foodpanda3月超殺優惠碼懶人包！

更多熱門

相關新聞

速食店最新爆漿卡士達甜甜包開吃

速食店最新爆漿卡士達甜甜包開吃

太欠吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」驚喜攜手日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」推出超罪惡爆漿「卡士達甜甜包」，把人氣甜甜包塞滿beard papa’s卡士達內餡，每一口都能吃到超濃郁奶香，滿足到不行，即日起於全門市上市。

超商3大隱藏版優惠限定10天搶！

超商3大隱藏版優惠限定10天搶！

麥當勞「5大優惠券」本周限定吃！

麥當勞「5大優惠券」本周限定吃！

王品南台灣第一家「Hot 7」熄燈

王品南台灣第一家「Hot 7」熄燈

太聽男友的話！　超商女員工幫盜走35萬給他花

太聽男友的話！　超商女員工幫盜走35萬給他花

關鍵字：

美食情報美食雲超商抹茶季全家亞尼克

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面