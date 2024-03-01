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快訊／康健生技4死槍擊案　殺手李鴻淵「暫時逃死」無期先定讞

▲▼ 南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落網。（圖／ETtoday記者攝）

▲犯下南投康建生技4死槍擊案，兇手李鴻淵無期徒刑部分先行定讞。（圖／ETtoday記者攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2022年7月間的南投「康健生技」公司廠房遭槍手闖入，造成四死一傷的重大槍擊命案。警方迅速逮捕槍手李鴻淵，李男供稱與康健公司有恩怨，因此前來報仇。他二審遭判3個死刑、1個無期徒刑。案經上訴，最高法院審理後，1日先將無期徒刑部分定讞，另外死刑部分因送憲法法庭釋憲，仍未審結。

這起震驚社會的槍擊案件發生在2022年7月14日傍晚，一名男子持槍闖入「牛樟芝教父」賴敏男設立的南投「康健生技」公司廠房。男子將所有人關進廁所後，再對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。

警方極度重視本案，警政署長黃明昭還南下坐鎮，並在21小時內就逮捕康健公司的離職員工李鴻淵，當場起出3把槍枝和上百發子彈。檢方隨即聲押獲准，並提起公訴。

法院審理後，查出李男於2012年入職康建，原本從事萃取跟濃縮相關工作，卻與洪姓女課長起衝突，遭調職至園藝課。李男認為是洪女跟賴彥妤陷害，再加上遭受園藝課長劉慶杉刁難。此外，洪女2014年間某日下班時突然被人持鐵棒狂毆，險些喪命；洪女懷疑李男報復，但李男因有不在場證明，最終判決無罪。不過案件審理過程中，李男認為賴敏男等4人捏造事實，做偽造逼他家破人亡，埋下殺機。再加上之後工作狀況不順，與妻子離婚，身體也出現狀況，李男全都歸咎於康健公司人員，遂精心計畫而犯下本案。

一審法院最後將李男判處3個死刑、1個無期徒刑，另外持槍部分也判刑並罰金35萬元，合併執行死刑、褫奪公權終身，併科罰金35萬元。二審台中高分院也判處3個死刑、1個無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金35萬元。

全案再上訴，最高法院審理後，1日將無期徒刑、併科罰金35萬元的部分駁回，此部分先行定讞；但李男殺害3人遭判3個死刑的部分，則是送憲法法庭釋憲，仍未審結。李男暫時逃過死刑。

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