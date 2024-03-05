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這支太濃太欠吃！超商最新「芋頭牛奶霜淇淋」　限時下殺買1送1

▲▼7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，每支售價49元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

芋頭控快看！就有超商將開賣最新「芋頭牛奶霜淇淋」，每一口都能嚐到超濃郁的芋頭香味，絕對能滿足芋頭控的味蕾，且芋頭牛奶霜淇淋上市後還可享超殺優惠，原價單支49元，限時3天不限支付工具可享「買1送1」，一定要把握機會開吃。

7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，售價49元，選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出這支口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋，每口都能嚐到超療癒的芋頭香。

▲▼7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11芋香牛奶霜淇淋自3月6日至4月2日期間之周五、六、日可享「第2支半價」，需使用iicash2.0或icash PAY支付；3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼霜淇淋買1送1。

為慶祝新品上市，7-11霜淇淋門市推出「第2支半價」優惠，3月6日至4月2日期間之周五、六、日，只要憑icash2.0或icash PAY支付即可享該優惠；3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼霜淇淋買1送1，不限支付工具，讓所有情人們能夠你一支、我一支，共同歡度情人節。

▲▼「頂呱呱Xbeard papa`s」推出炸的甜點「卡士達甜甜包」。（圖／業者提供）

▲爆漿卡士達甜甜包開吃了。（圖／頂呱呱提供，下同）

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」驚喜攜手日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」推出爆漿「卡士達甜甜包」，炸到金黃酥脆的甜甜包搭配beard papa’s卡士達內餡特製而成，大口咬下就能吃到濃郁卡士達奶香，口感滑順不甜膩，幸福爆表，即日起於頂呱呱全門市上市，限時嚐鮮價2顆49元，也可購買任一超值套餐享19元加購卡士達甜甜包優惠。

▲▼「頂呱呱Xbeard papa`s」推出炸的甜點「卡士達甜甜包」。（圖／業者提供）

▲卡士達甜甜包吃得到濃郁奶香。

加碼至3月31日前還有3款卡士達甜甜包特餐等吃，分別是「卡士達派對組合餐」，內含卡士達甜甜包6顆、原味炸雞2塊、原味雞腿2隻、呱呱包2顆、小份地瓜薯條、可口可樂1.25L，特價499元；「卡士達獨享餐」內含卡士達甜甜包2顆、原味炸雞1塊、原味雞腿1隻、小份地瓜薯條及中杯可樂系列，特價209元；「卡士達輕饗餐」內含卡士達甜甜包2顆、地瓜薯條、中杯可樂系列，特價99元。

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