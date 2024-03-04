台南8旬嬤陽明山賞櫻走失！領隊點名少一人　北投警搜景點尋回

▲8旬台南婦跟團北上到陽明山賞櫻，期間走失脫隊，所幸北投警火速尋回。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

日前台南旅遊團北上到陽明山賞櫻花，期間何姓領隊讓團員自由活動，但準備返程時，卻發現8旬婦沒有上車，疑似走掉，著急地向北投警分局報案請求協尋。所幸，竹子湖派出所警員張凱翔經巡視，順利在七星山登山口找到林婦，林婦身體健康返家後，再度致電給派出所表達感謝。

日前何姓領隊慌張向警說，1名8旬團員林姓老婦人，身著長袖條紋上衣，頭戴粉色遮陽帽，疑似走失，竹子湖派出所警員張凱翔獲悉後，立刻根據領隊描述的特徵到林婦可能經過的各大熱門景點巡視，沒多久便在竹子湖路苗圃七星山登山口尋獲該名林婦，所幸其身體狀況良好，並未受傷。

▲北投警分局竹子湖派出所警員張凱翔，熱心協尋走失婦人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林婦向警方說，自己抵達觀光景點後，因年事已高、體力不佳，每步行一段路程就得暫時坐在路旁歇息，不料同行團友並未發現老婦體力不支，繼續往前走，她才逐漸脫隊，手機又放在遊覽車上無法和他人聯繫，好在有警察幫忙才能順利上車，她返家後，也再次致電給派出所再度表達感謝之意。

北投分局呼籲，旅遊最重要的就是快樂出門、平安回家，民眾若於山區與隨行同伴走失，自己又未攜帶手機，切勿慌張亂走，一定要謹慎冷靜，儘速向周遭其他路人求援以確保安全，也可以洽詢當地派出所，員警都會熱心協助指引與聯繫。