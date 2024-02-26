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社會 社會焦點 保障人權

可愛圓臉貓溜出門！北投暖警當保母「抱緊」　掃晶片助牠返家

▲▼ 北投分局永明派出所警員陳珈惠、江家瑩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局永明派出所警員陳珈惠、江家瑩助走失萌貓「瑪蓮」順利返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

毛小孩近年成民眾最重要的心靈寄託之一！北市北投區有民眾抱著臉蛋圓滾滾像包子般的虎斑貓到永明派出所尋求警方協助，萌貓不斷撒嬌，細心警員陳珈惠、江家瑩發現貓脖上戴有藍芽項圈，顯然非流浪貓，立刻將其帶往動物醫院掃描晶片，得知貓咪叫「瑪蓮」，也順利聯繫上飼主帶回寶貝，結束驚魂走失記。

永明派出所表示，日前熱心民眾慌慌張張抱著虎斑貓到派出所，該民眾十分擔心貓主人急尋走失的愛貓，不顧手部疑遭緊張的貓咪不慎劃傷，仍盼求警方能找到貓咪的主人，陳員一看直呼：「好可愛的虎斑貓」，貓兒似乎也能感受到陳員的善意與關心，一臉撒嬌地在陳員腳邊磨蹭、討摸。

▲▼ 北投分局永明派出所警員陳珈惠、江家瑩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲虎斑貓走失，幸好永明派出所員警細心照顧且協助其返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於虎斑貓脖子上戴有藍芽項圈，顯然並非流浪貓，一旁江員因具有多年飼養貓咪的經驗，可說是專業的「鏟屎官」，也能感同身受，知道飼主對於愛貓不見的心情會是多麼地急迫與擔憂，於是迅速找了乾淨的紙箱，將虎斑貓安全地送到附近的動物醫院掃瞄有無晶片，從晶片中得知貓咪的名字叫「瑪蓮」及其飼主的聯繫方式，立刻聯繫上瑪蓮的主人通知領回，讓瑪蓮重歸飼主的懷抱，結束萌貓短暫的迷失之旅。

該飼主非常感謝警方的熱心與機警，並直呼江員、陳員非常有愛心，足堪為民表率。北投分局呼籲民眾，飼主應檢視家中門窗有無安全疑慮，隨時注意寵物動向，以免寵物走失，此外飼養寵物應植入晶片，或讓寵物配戴可辨識的配件或聯繫方式，以便寵物走失時，警方能夠盡早聯繫、通知飼主認領。

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