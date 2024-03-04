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最慘桃機一日遊！　他「苦等4小時」航班取消：家人全在仙台等

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃園機場南跑道3日開始進行年度維修，許多航班受到影響。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

桃園國際機場南跑道3日開始進行年度維修，由於只剩單跑道起降，許多航班受到影響，就有旅客在網路上抱怨，他原定飛往日本仙台機場的航班從下午2時35分，延誤到晚間6時多還沒起飛，最後因飛抵仙台時機場已宵禁，所以最終航班取消，讓他行程全被打亂，無法和已在日本的家人會合。

桃園機場3日開始進行年度維修，南跑道關閉時間為3日上午10時至5日下午4時，共計54小時，導致從3日早上開始，不論是起飛或降落班機都有延誤情況。有一名網友在PTT日旅版發文抱怨，他原訂3日下午2時35分搭乘虎航IT254飛往日本仙台，結果到登機門報到時才發現，「地勤說虎航還在天空飛。」

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接著等到下午3時30分左右終於上飛機，結果到了下午4時30分還沒起飛，機組人員在下午5時廣播說會延後20至30分鐘，因為跑道仍在維修，最後到了下午6時30分左右，他人還在第三航廈附近。

時間到了下午6點40分，當乘客們以為能起飛時，卻因為飛抵時已達仙台機場宵禁時間，所以整個航班被取消。網友崩潰表示，「就算賠償又能怎樣，我一整個旅遊都被打亂了，我的家人還在仙台等我當司機。」

其他網友紛紛也紛紛底下留言表示，「這是桃機的鍋啦！不能算虎航頭上」、「這幾天搭機的真慘」、「要維修三天 明後天的人也保重了」、「還沒飛出去是比較吃虧，理賠好像少很多」、「直接改買其他航空飛日本其他地點吧！」

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