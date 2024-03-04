　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「5580萬顆進口過期蛋」轉做堆肥　農業部：4至5月間完成

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部去年執行專案進口雞蛋，因爭議不斷，市場買氣差，最後有5580萬顆進口蛋過期。農業部從去年11月就辦理公開招標，請業者把過期蛋做堆肥，但歷經2次流標，直到去年底辦理第3次招標才決標。農業部代理部長陳駿季表示，目前仍待各縣市政府核准廢棄物新增「廢棄蛋品」，預計今年4、5月間可處理完畢。

立法院經濟委員會今（4日）邀請農業部進行業務報告，農業部代理部長陳駿季會前接受媒體聯訪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季表示，此項標案已由台灣省農業資源循環再利用協會得標，負責處理廠商有14家分布在全台各縣市，仍待地方政府核准其廢棄物再利用的品項新增「廢棄蛋品」，目前已經有4家申請核准，待其他縣市業者取得核可後就會立即啟動，依契約規定必須在120個工作天完成，預計4月到5月之間完成。

針對近期蛋價買氣差，業界盛傳清明節前蛋價恐崩盤。陳駿季表示，目前國內蛋雞復養順利，每天約有3450多萬隻蛋雞投產，每天生產雞蛋約2410萬顆，足供國人每日所需，雖然過年後買氣減緩，相對蛋農也在進行自主淘汰與調節，加上開學後需求增加，都有助維持蛋價，至於清明前是否崩盤，農業部尊重市場機制，但根據長期觀察，價格波動不至於太大。

ET快訊
巡路員月薪曝　父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯
桃機47%班機延誤！拚提早16小時完工「明恢復雙跑道」
快訊／高雄校園墜樓！　學生送醫不治
新制勞退分紅來了　半數勞工領逾2萬、319萬戶拿超過5萬
快訊／小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內
北海道連2起雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋
巡路員兒遭撞死　73歲父拭淚：我不是一個堅強的爸爸
她能好過就來吧！巡路員父接受道歉　曝約管理室見面原因
中和男死在派出所！　監視器揭真相
才叫爸媽688入場！台積電刷新天價　全家嗨爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

47%班機延誤！桃機總座：超乎預期　力拚提早完工「明恢復雙跑道」

赴日爆買「刷卡1陷阱」慘噴15%手續費　達人示警：別選錯

北市高中生揍師！呂捷曝過去愛的教育　「熱茶誨89」全笑翻

北市特教師生衝突　教育部長：年增聘400特教助理員協助

博士生獎學金每月領4萬！教育部拍板7月起實施　首年補助1200人

反對「微罪不記點」！行人每年3千人死亡　民團批交通部愧對國人

才叫爸媽688入場！台積電「狂飆714」刷新天價　全家嗨爆

《漢聲》創辦人黃永松辭世享壽80歲！作家楊渡：來人世修行的神仙

「5580萬顆進口過期蛋」轉做堆肥　農業部：4至5月間完成

麥當勞「薯條」改配方？她嘆味道變了…釣一票員工揭原因

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

47%班機延誤！桃機總座：超乎預期　力拚提早完工「明恢復雙跑道」

赴日爆買「刷卡1陷阱」慘噴15%手續費　達人示警：別選錯

北市高中生揍師！呂捷曝過去愛的教育　「熱茶誨89」全笑翻

北市特教師生衝突　教育部長：年增聘400特教助理員協助

博士生獎學金每月領4萬！教育部拍板7月起實施　首年補助1200人

反對「微罪不記點」！行人每年3千人死亡　民團批交通部愧對國人

才叫爸媽688入場！台積電「狂飆714」刷新天價　全家嗨爆

《漢聲》創辦人黃永松辭世享壽80歲！作家楊渡：來人世修行的神仙

「5580萬顆進口過期蛋」轉做堆肥　農業部：4至5月間完成

麥當勞「薯條」改配方？她嘆味道變了…釣一票員工揭原因

23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

蔡亘晏享受「Me Time」　老公黃健瑋半夜出門也ok：要為自己負責

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

鄭州「最薄紙片樓」超狂照片驚呆！官方闢謠：是「L型」很安全

杜汶澤「來台後不務正業」時隔6年接戲！　首部台劇演反派

大口咬下秒爆漿！　速食店最新「卡士達甜甜包」罪惡開吃了

47%班機延誤！桃機總座：超乎預期　力拚提早完工「明恢復雙跑道」

NBA首見尷尬紀錄！　哈登單場猛傳10助攻卻10投0中

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

桃機等4小時航班取消　他崩潰：家人全在仙台

久久刷一次存摺！他看「存款破百萬」慌了

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

才叫爸媽688入場「台積電狂飆714」　全家嗨爆

屁孩「想當迴轉壽司」躺電扶梯狂轉

資深員工沒上班照領12萬！老闆聽原因傻眼

斑馬線終點是水泥護欄！全場傻：要走去哪

一票人去日本睡覺！他傻「12點才起床」網點頭

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

更多熱門

相關新聞

農業部：沒證據顯示養豬場使用瘦肉精　今年起擴大檢測7千件

農業部：沒證據顯示養豬場使用瘦肉精　今年起擴大檢測7千件

台糖安心豚梅花肉片被檢出有「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精），在中央地方同步複驗結果出爐後，被認定以「個案」結案。農業部代理部長陳駿季今表示，從豬肉上市前到上市後的前後端調查，目前都沒有證據顯示養豬場有使用瘦肉精，況且豬價穩定，豬農沒有使用的理由，但從今年起會加強檢測強度，將提高到每年7千件，並做滾動式調整。

獨／5580萬顆過期進口蛋還沒銷毀　農業部：120個工作日完成

獨／5580萬顆過期進口蛋還沒銷毀　農業部：120個工作日完成

下周蛋價不變　產業界：清明節前零售價恐跌破40元

下周蛋價不變　產業界：清明節前零售價恐跌破40元

白飯要煮得香Q彈牙　名廚揭兩大關鍵：要加沙拉油和白醋

白飯要煮得香Q彈牙　名廚揭兩大關鍵：要加沙拉油和白醋

即／高雄旅運中心停車場竄濃煙

即／高雄旅運中心停車場竄濃煙

關鍵字：

蛋品進口蛋廢棄物蛋價農業部

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

泰頂流女星參戰《浪姐5》！被封「泰國第一神顏」

即／台南油罐車碰撞機車　騎士當場死亡

快訊／台積電刷新天價！漲24元至714　指數漲272點創19208新高

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面