「5580萬顆進口過期蛋」轉做堆肥　農業部：4至5月間完成

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部去年執行專案進口雞蛋，因爭議不斷，市場買氣差，最後有5580萬顆進口蛋過期。農業部從去年11月就辦理公開招標，請業者把過期蛋做堆肥，但歷經2次流標，直到去年底辦理第3次招標才決標。農業部代理部長陳駿季表示，目前仍待各縣市政府核准廢棄物新增「廢棄蛋品」，預計今年4、5月間可處理完畢。

立法院經濟委員會今（4日）邀請農業部進行業務報告，農業部代理部長陳駿季會前接受媒體聯訪。

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陳駿季表示，此項標案已由台灣省農業資源循環再利用協會得標，負責處理廠商有14家分布在全台各縣市，仍待地方政府核准其廢棄物再利用的品項新增「廢棄蛋品」，目前已經有4家申請核准，待其他縣市業者取得核可後就會立即啟動，依契約規定必須在120個工作天完成，預計4月到5月之間完成。

針對近期蛋價買氣差，業界盛傳清明節前蛋價恐崩盤。陳駿季表示，目前國內蛋雞復養順利，每天約有3450多萬隻蛋雞投產，每天生產雞蛋約2410萬顆，足供國人每日所需，雖然過年後買氣減緩，相對蛋農也在進行自主淘汰與調節，加上開學後需求增加，都有助維持蛋價，至於清明前是否崩盤，農業部尊重市場機制，但根據長期觀察，價格波動不至於太大。