獨／5580萬顆過期進口蛋還沒銷毀　農業部：4月底前完成

▲中央畜產會主導的進口蛋爭議不斷，目前尚有5580萬顆過期蛋待銷毀。（圖／記者林東良翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部去年執行專案進口雞蛋，因爭議不斷，市場買氣差，最後有5580萬顆進口蛋過期。農業部從去年11月就辦理公開招標，請業者把過期蛋做堆肥，並預計去年底完成，但歷經2次流標，直到去年底辦理第3次招標才決標。農業部表示，目前仍待各縣市政府核准廢棄物新增「廢棄蛋品」，預計今年4月底前可處理完畢。

根據農業部緊急專案進口雞蛋庫存資訊最新統計，目前尚有5580萬顆過期進口蛋待銷毀。農業部去年辦理兩次招標均流標，後來把過期進口蛋運輸跟堆肥再利用拆成2個標案，去年12月28日決標，依契約規定，必須在120日內完成堆肥再利用處理，兩項標案總計約4千萬元經費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部畜牧司副司長李宜謙表示， 此項標案由臺灣省農牧資源回收再利用協會得標，因該會會員分布各縣市，仍待地方政府核准其廢棄物再利用的品項新增「廢棄蛋品」，會盡量加快堆肥處理進度，以減少過期蛋品存放冷藏倉儲的費用，依契約規定，會在4月底前全數處理完畢。

至於之前另有200多萬顆、約14.4萬公斤重的進口殼蛋，轉製成殺菌液蛋招標案。李宜謙說，此項標案已在去年底完成，均已做成液蛋，目前存放在中央畜產會倉庫，不會流通到一般消費市場，只會供應加工業者使用。

李宜謙說，衡量目前國內雞蛋產銷現況，大致供需平衡穩定，預估短期內不會再啟動雞蛋進口，未來若雞蛋供應缺口達一定比例時，才會評估是否啟動，但也不會再由農業部或中央畜產會主導，而是會透過降稅的方式，讓民間貿易業者自行進口。