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買氣弱！下周蛋價不變　產業界：清明節前零售價恐跌破40元

▲傳統市場 家樂福 全聯 雞蛋蛋價 菜市場超市▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲儘管天冷，但雞蛋買氣仍差，下周蛋價不變。（圖／記者蔡明華攝）

記者楊惠琪／台北報導

受農曆春節假期休市影響，全台各地蛋商雞蛋囤貨仍多，年後買氣也未見熱絡，台北市蛋商公會理事長林天來今（3日）表示，過年休市囤放的雞蛋尚未消化完畢，消費者買氣疲弱，下周蛋價暫不變動，批發價仍維持49元、產地價39.5元。但有蛋商蛋農指出，產量提升、買氣卻持續低迷，清明節前夕蛋價恐崩盤，零售價可能跌破40元。

林天來今受訪時表示，儘管天氣轉冷、學校開學，但年後市場買氣低迷，過年期間囤積蛋量仍未消化完畢，而產地產量穩定，舊的還沒有消化完，新雞仍持續生產，各地蛋商賣壓沉重，因此下周蛋價暫不變動。

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近期蛋雞產業界傳出因買氣低迷、產量大幅提升，隨著天氣變暖，禽場疫病更好控制，預估到清明節前夕，蛋價恐面臨崩盤。一名中部蛋農就說，除了過年期間休市的囤蛋外，現在每天生產的雞蛋也供應無虞，消費者買氣卻不太理想，如果沒有突發狀況，後續只會越來越供過於求，蛋價恐再探底。

對此，林天來表示，市場狀況難以預期，公會立場就是每周觀察產銷狀況報價，不會對未來做過多推估，強調蛋價該漲就漲、該跌就跌，畢竟市場因素太多，一切回歸市場機制討論。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3353萬隻，雞蛋每日生產量12萬500箱（每箱約200顆），比國人每天所需12萬箱雞蛋還多，仍是供過於求。

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