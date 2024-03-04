才叫爸媽688入場！台積電「狂飆714」刷新天價　全家嗨爆

▲台積電。示意圖，與本文無關。（圖／記者高兆麟攝）

記者周亭瑋／綜合報導

向來看好台積電的「財經網美」胡采蘋，1日才叫爸媽掛688元入場台積電，自己也All in，結果台積電今（4）日開盤就一飛衝天，大漲24元至714元，刷破新天價，而她在家中地位也跟著水漲船高。

胡采蘋稍早在粉專「Emmy追劇時間」笑說，「我現在在家裡的地位真的非常高，昨天小弟才說，現在全世界到處都是網紅亂象，真的很討厭，為什麼不能多一點像姊姊這樣的優質網紅呢？」

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眼看今天台積電大漲，胡采蘋更直呼，「有媽的孩子是個寶，沒媽的孩子像根草，會買股票的孩子地位高。她（媽媽）剛剛還說，早知道688就多買十張。」

▲她前幾天才叫爸媽入場台積電。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

對此，網友們紛紛回應，「我也好後悔688沒有買」、「會讀書的孩子好生，會生錢的孩子難生」、「此篇乃炫耀文無誤」、「太值錢了」、「我來不及買！！氣死了」、「如果我女兒跟A咪一樣，我還會幫她搥背放洗澡水的」。

台指期今日一開盤，先漲近200點至19156點新高，台積電也一飛衝天，大漲24元至714元新天價，市值同創18.51兆元新高；指數漲272點至19208.76點新高。