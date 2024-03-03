桃園三月6場徵才活動　152家廠商釋出逾5500職缺

▲桃園就服處辦理徵才活動。（資料照／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年過後，想來桃園找工作或換工作嗎？桃園就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職及轉職，於3月份陸續辦理6場徵才活動，提供本市待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇。6場次徵才活動總計邀請152家廠商共同參與，共計釋出5,500個以上職缺。其中肉多多火鍋店主管及統聯客運駕駛員，最高薪資達7萬5千元。

6場次徵才活動資訊如下：

1.3月7日新英市民活動中心(平鎮區新富五街66號3樓) 13:00-15:30，21家廠商，600個職缺。

2.3月15日陽明公園市民活動中心【原住民亮點場】(桃園區介壽路199號) 10:00-14:00，30家廠商，1,100個職缺。

3.3月15日觀音區公所(觀音區觀新路56號4樓) 13:00-15:30，20家廠商，600個職缺。

4.3月20日中壢就業中心(中壢區新興路182號)09:00-13:00，30家廠商，800個職缺。

5.3月22日龜山區公所【樂齡亮點場】(龜山區中山街26號3樓)10:00-14:00，36家廠商，2,000個職缺。

6.3月28日大漢市民活動中心(八德區東勇一路51號) 13:30-15:30，15家廠商，400個職缺。

參加徵才的廠商包含：貝爾威勒電子、金田餐飲、格斯科技、Mia C'bon頂級超市、欣興電子、鴻佰科技、佳瑪百貨、嘉里大榮物流、統一企業、安橋保全、台灣三洋電機、肉多多火鍋、統聯客運德國農莊B&G、摩斯漢堡、微笑單車、六福村、卡多摩嬰童館、健安綜合長照機構、長榮航勤、四維精密、澄果科技、精材科技及晶碩光學等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、品檢人員、研發助理、採購、勞安/環安衛管理師、職業安全衛生管理員、大貨車/拖車司機、吊車助手、家電產品經理等職務。