　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

▲▼ 彰化逆向 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男騎士逆向撞傷人後肇逃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化男騎士2月25日逆向行駛於彰員路與福德路口，擦撞29歲女騎士後害她撞上路邊汽車受傷，警方獲報後通知涉嫌人到案，依肇事逃逸函請彰化地方檢察署偵辦，事發當時的影片也曝光。

影片中可看到，一名男騎士沿路逆向行駛，迎面撞上女騎士害她撞上路邊車輛，而男騎士並無理會，隨後沒打方向燈就左轉，好像什麼都沒發生就離開肇事現場。

▲▼ 彰化逆向 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲女騎士被撞後又撞上路旁車輛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，2月25日17時38分許，接獲報案稱彰員路與福德路口有車禍，現場發現傅姓女騎士擦撞路邊汽車跌倒受傷，傅女表示前方有一部機車逆向行駛，因受到驚嚇不知有無遭對方擦撞，隨後就撞到路旁汽車，經調閱路口監視器，發現男子騎乘機車逆向，與傅女發生交通事故，致人受傷而逃逸，全案俟通知涉嫌人到案，依肇事逃逸函請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲▼ 彰化逆向 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雙方擦撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，刑法第185條之4的肇事逃逸罪（非告訴乃論罪）： 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。

ET快訊
普吉島海邊活春宮！　女全裸野戰短褲男
超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…還是撞了
休息站「1零嘴必買」噴200元！　全場哭認好吃：買不起了
門口「停3台機車防撞」　花蓮警局被罵翻
小S婆婆起底也是股市大戶！　超猛背景曝
台中女推嬰兒車丟路中央跑了！　全場傻眼
家寧Andy突公開婚紗照！　「他眼裡全是愛」放閃畫面曝光
第15次協商破局！陸方續留金門　堅持台灣政府給個交代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同地4年傳3起！高雄暗夜路樹突詭燒　縱火男：放火燒螞蟻

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

警局門口「停3台機車防撞」被罵翻　花蓮警：巡邏車全出勤

詐欺通緝犯遭攔查　包包搜出針筒鬼扯：要幫阿嬤注射胰島素

雲林超誇張違停！阿北停路中下車...後方駕駛默默切逆向走人

超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…會車還是撞了

揮拳暴打老師！北市高中生課堂失控　校長：雙方溝通有困難

謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

第15次協商再破局！陸方續留金門　堅持台灣政府給個交代

台南賓士轉彎失控！逆向卡分隔島　駕駛酒測值0.65慘了

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

一般女生VS.假掰女說掰掰

同地4年傳3起！高雄暗夜路樹突詭燒　縱火男：放火燒螞蟻

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

警局門口「停3台機車防撞」被罵翻　花蓮警：巡邏車全出勤

詐欺通緝犯遭攔查　包包搜出針筒鬼扯：要幫阿嬤注射胰島素

雲林超誇張違停！阿北停路中下車...後方駕駛默默切逆向走人

超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…會車還是撞了

揮拳暴打老師！北市高中生課堂失控　校長：雙方溝通有困難

謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

第15次協商再破局！陸方續留金門　堅持台灣政府給個交代

台南賓士轉彎失控！逆向卡分隔島　駕駛酒測值0.65慘了

520前清理戰場！交部明研商「微罪、科技執法」免記點不檢舉

Brand Finance全球500大銀行榜出爐　中國信託第111名、十度登臺灣第一

同地4年傳3起！高雄暗夜路樹突詭燒　縱火男：放火燒螞蟻

19歲台灣女團出道　蕎洢Joy「離團5年單飛」動向曝

62歲衛福部前司長再拚學測「考美術系」　自曝成績：有點淡淡的哀傷

為什麼台灣一堆普信男？網曝5大特徵　慘遭酸：你有多好

路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇　南警半小時火速破案竟是玩具槍

李國毅強吻田中千繪！　打戲喝高粱暖身：抖到全身快抽筋

整排學生「幫舔腳趾」　美高中募款活動變調！26秒噁心影片曝

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

車禍命危搶救第11天　彰化小姊妹病況曝

持利刃刺殺雜貨店老闆　兇嫌：練習殺人

基隆警值班台遭撞枉死！南警將車停門口防撞

宣導值班勿看劇、打手遊惹議　警政署回應了

三峽登山社挑戰阿里山　女隊員跌落50米邊坡亡

林口9旬翁進山區失蹤近1日　遺體尋獲

殺人犯愛上觀護人　狂寫情書騷擾遭判4月

桃警追酒駕開槍打死乘客　市府、警方判賠748萬

班導好心意外推入火坑　桃園失聰生遭霸凌成「同學玩具」

酒駕轎車闖紅燈撞直行機車 騎士與乘客噴飛1死1 傷

更多熱門

相關新聞

日本海邊散步驚見「斷頭男屍」！剩半截軀幹

日本海邊散步驚見「斷頭男屍」！剩半截軀幹

日本千葉縣一處海邊2日下午出現一具無名屍，而屍體不但沒有頭部，也沒有下半身，僅脖子到胸下的屍塊，且已開始腐敗，部分更出現白骨化現象。警方表示，目前暫時不排除他殺或意外的兩個方向。

新北男缺錢用盜電纜變賣　被逮辯：為了吃飯

新北男缺錢用盜電纜變賣　被逮辯：為了吃飯

桃警追酒駕開槍打死乘客　市府、警方判賠748萬

桃警追酒駕開槍打死乘客　市府、警方判賠748萬

惡劣！女刺青師注射毒品過量昏迷　遭毒蟲丟包致死

惡劣！女刺青師注射毒品過量昏迷　遭毒蟲丟包致死

偽造20份連署書！換6千元毒品　懷孕4寶媽下場曝　

偽造20份連署書！換6千元毒品　懷孕4寶媽下場曝　

關鍵字：

彰化交通事故逆向行駛肇事逃逸警方

讀者迴響

熱門新聞

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

養不起4小孩！男星IG發收款QR code：真的撐不住了

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

日AV女優「琴音華」宣布引退！　曝想當回普通女孩

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面