一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

▲彰化男騎士逆向撞傷人後肇逃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化男騎士2月25日逆向行駛於彰員路與福德路口，擦撞29歲女騎士後害她撞上路邊汽車受傷，警方獲報後通知涉嫌人到案，依肇事逃逸函請彰化地方檢察署偵辦，事發當時的影片也曝光。

影片中可看到，一名男騎士沿路逆向行駛，迎面撞上女騎士害她撞上路邊車輛，而男騎士並無理會，隨後沒打方向燈就左轉，好像什麼都沒發生就離開肇事現場。

▲女騎士被撞後又撞上路旁車輛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，2月25日17時38分許，接獲報案稱彰員路與福德路口有車禍，現場發現傅姓女騎士擦撞路邊汽車跌倒受傷，傅女表示前方有一部機車逆向行駛，因受到驚嚇不知有無遭對方擦撞，隨後就撞到路旁汽車，經調閱路口監視器，發現男子騎乘機車逆向，與傅女發生交通事故，致人受傷而逃逸，全案俟通知涉嫌人到案，依肇事逃逸函請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲雙方擦撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，刑法第185條之4的肇事逃逸罪（非告訴乃論罪）： 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。