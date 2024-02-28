「我的就是妳的」！男子與智力障礙女子結婚　捲走2001萬元存款

▲男子與傅太太結婚後，捲走存款。（圖／翻攝自光明網）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一名天生患有輕微智力障礙的33歲傅太太近日向律師求助，她的丈夫小胡（化名）於2022年6月將她450萬元（人民幣，下同，約台幣2001萬元）的存款全部捲走後銷聲匿跡，甚至揚言「法院警方來找我都沒用。」令傅太太相當著急。

據《光明網》報導，2015年，上海普陀區的傅太太與奶奶搬到價值約350萬元的安置宅，一同生活。經鄰居介紹，她認識了從外地來工作的小胡，一直認為兩人相處甚歡、日久生情。

▲▼單純的傅太太聽信小胡的話後，兩人便結婚了。（圖／翻攝自光明網）

傅太太表示，一開始小胡的脾氣很好，人也很老實。相處一段時間後，小胡對她說，「萬一奶奶不在了，奶奶的東西都會歸姑姑、姐姐她們了，妳一分拿不到，妳跟我結了婚，東西都歸我，我的也是妳的了。」

2018年兩人結了婚，小胡不僅沒有和傅太太共同生活，還徹底變了一個人，經常向她要錢。不僅如此，小胡還以今後要生小孩換大房子為由，逼迫傅太太和她的奶奶將原本的房子賣掉，兩人不同意，他便變本加厲地威脅奶奶，揚言要把奶奶「從14樓丟下去」、「刨祖墳」等。

不堪承受小胡的威脅，80多歲的奶奶最終將房子以350萬元的價格賣出，房款被奶奶存入銀行，一直貼身保管。

2022年，不滿足現狀的小胡教唆傅太太偷拿 奶奶的銀行卡，說要用來買房子。然而，在傅女士將銀行卡和密碼都交給他之後，銀行卡內350萬元的賣房款，以及100多萬元的現金都被小胡「洗劫一空」。

▲小胡拿到銀行卡後，每日提取現金至上限金額。（圖／翻攝自光明網）

今年1月24日，傅太太的奶奶病逝。傅太太認為，是自己認識小胡後害奶奶過世的，便向小胡討回被捲走的錢。

小胡早已不知去向，甚至在電話中揚言，「就算法院、警察來找我也沒錢，等離婚後，我還可以找正常女人生小孩。」

▲傅太太認為，自己該為奶奶的死負責。（圖／翻攝自光明網）

報導指出，張律師表示，目前根據傅太太的陳述，小胡很有可能涉嫌竊盜，但具體還要結合其他證據，由於這筆錢款從法律定性上來說，很可能是奶奶的遺產，傅太太也可透過民事訴訟，要求小胡返還這筆遺產。

據悉，目前小胡仍未出面回應此事。