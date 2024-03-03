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3.7萬人進場看台日大戰破紀錄！大巨蛋「40分鐘完成散場」

▲讀賣巨人交流賽吸引3萬7890名球迷進場觀賽，賽後約40分鐘即疏散完成。（圖／台北捷運）

▲讀賣巨人交流賽吸引3萬7890名球迷進場觀賽，賽後約40分鐘即疏散完成。（圖／台北捷運，下同）

文／中央社

讀賣巨人交流賽2日登場，晚間近9時比賽結束，散場人潮消化快，約40分鐘即疏散完成。北捷以快速通道、分散引導候車等方式有成效；車流也順暢未堵塞。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日在大巨蛋開打，晚間比賽結束，不少觀賽民眾提早約晚上8時10分陸續離場，直到晚上8時45分，離場人潮達高峰，許多民眾往忠孝東路4段方向離場，造成靠近大巨蛋側道路人潮擁擠，有零星民眾因不耐久候，走到靠近車道側，所幸未釀意外。

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▲讀賣巨人交流賽吸引3萬7890名球迷進場觀賽，賽後約40分鐘即疏散完成。（圖／台北捷運）

與家人觀看比賽的吳先生說，散場動線還算可以，但人潮過多造成往東區方向較擁擠，盼可改善。陳姓學生表示，散場動線人潮過多，但場館內動線還不錯，且有朋友搭乘接駁車離開時也等候許久。

警方提早在忠孝東路4段、光復南路與逸仙路口安排員警協助散場人潮，捷運公司也指派人員在出入口知會民眾往捷運站方向，忠孝東路4段與光復南路交叉口，因離場人潮都朝往東區方向離開，造成忠孝東路4段的左轉車流些微堵塞，所幸經員警及義交協助疏散，未造成交通阻塞，人潮約晚上9時10分陸續減少。

台北捷運表示，估計約2萬人搭乘捷運，北捷加開快速通道，比照跨年及亞錦賽疏運規格，板南線最短班距約為2.5至3分鐘，現場加強標示及人員引導，動線分流及分散月台兩端候車、呼籲旅客電扶梯兩側均可站立等，自人潮進入車站至現場紓解約40分鐘。

▲讀賣巨人交流賽吸引3萬7890名球迷進場觀賽，賽後約40分鐘即疏散完成。（圖／台北捷運）

北市交通局則指出，球賽於晚間8時39分結束，經觀察進、散場時段周邊道路散場人、車流尚稱順暢，未對周邊造成影響。

交通局說，本次大巨蛋停車場總計開放967席汽車格位及2141席機車格位，並首次採收費停車，下午3時起開始出現進場車潮，秩序良好，約下午4時停車場滿場。

交通局表示，進、散場期間，周邊道路包含忠孝東路4段、光復南路、菸廠路、市民大道4段、市民大道5段14巷、市民高架快速道路、逸仙路及基隆路1段，車流均正常；散場車流約於晚間8時50分出現，交通管制工程處交控中心持續監控散場車潮，適時配合調整週邊號誌秒數，經觀察光復南路整體車流並未受到影響。

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