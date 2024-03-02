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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日交流賽開箱大巨蛋竟漏水　議員酸：讓讀賣巨人看笑話

▲讀賣巨人訪台交流賽，滿場球迷進場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲讀賣巨人訪台交流賽，滿場球迷進場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

日本職棒名門讀賣巨人隊本週末來台與中華職棒的中信兄弟、樂天桃猿進行交流賽，也是職業賽事首度進入大巨蛋進行，現場湧進爆滿的3.8萬名觀眾，創下台灣職棒賽事觀賽歷史。但過程中，卻發生天花板漏水影響到觀賽球迷，民進黨議員何孟樺酸，根本是讓國外球隊來看笑話；遠雄副總楊舜欽說明，會盡力改善，有不足之處，在此致歉，「會盡力調整，持續升級球迷的觀賽體驗」。

何孟樺說，讀賣巨人來台，本來應該是棒球界盛事，但大巨蛋場地品質慘不忍睹，卻反讓家醜傳千里。從今天下午，就收到許多今天去大巨蛋看讀賣巨人的民眾陳情，抱怨場內漏水、動線不良等問題，簡直是讓讀賣巨人來台看笑話的。

▲▼蔣萬安市政總質詢-何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）

何孟樺表示，今天的進場動線相當荒唐，讓場內外都人滿為患，要進到內、外野區都只能從B1上去，且B1要到內野2F只有兩個樓梯加上兩個「沒電的電扶梯」，到其他樓層的話就只能走樓梯。另外，還發生大巨蛋頂棚漏水民眾被滴到，場內電視不是沒開就是只有數據，離座就難知賽事進度，還有廁所少得可憐讓民眾大排長龍的情形。

「想當初，蔣市府甚至還曾說過要爭取泰勒絲來大巨蛋演出，現在回想起來真是笑死。」何孟樺表示，大巨蛋開幕至今，從測試賽、亞錦賽，到今天的讀賣巨人，場場都鬧笑話，邀請國際巨星泰勒絲來，蔣萬安是嫌自己不夠可笑嗎？

何孟樺說，這座大巨蛋台北市民等了超過30年，好不容易開幕了，但卻沒有市民期待的高品質場地，只剩一具華而不實的皮囊讓蔣萬安沾沾自喜的作秀。針對今天所接獲的賽事問題，她也一併提供給市府，並要求體育局監督改善，不要只會講得好聽，卻做得好爛。

▲讀賣巨人訪台交流賽，賽前開球合影。（圖／記者林敬旻攝）

針對漏水一事，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致滲漏，在賽前已全部修復完畢。但今天的交流賽，可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏。

楊舜欽表示，由於兩天賽程接續，會盡力搶修巡檢。這次受影響球迷約十位，我們對此深感抱歉，協助升級座位，並致贈紀念品，希望維持球迷觀賽品質。至於有球迷反應2至3樓手扶梯未能運行，主要是人流負載過量，啟動了安全裝置，工程人員將進行調校，同時導引民眾分流走逃生梯。

而洗手間排隊問題，楊舜欽說，球迷大多集中在半場使用，初步觀察數量足夠，雖然要排隊但能快速消化，後續同樣會以工作人員指引，避免短時間過度集中使用設備。

楊舜欽強調，今晚，創造了棒球的觀賽人數的歷史，感謝球迷和市民的支持，遠雄了解球場還有需要改善的空間，有不足之處，在此致歉，同時會盡力調整，持續升級球迷的觀賽體驗。

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