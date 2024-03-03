強化求救系統　GooglePixel手機內測「衛星通訊SOS」

▲Pixel內測衛星SOS功能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 PhoneArena 報導，在Google「適應性連線」（Adaptive Connectivity Services）最新的p.2024.08 版本中，出現了「衛星通訊SOS 」功能。

「適應性連線」是Pixel 系列手機專屬，可用來自動偵測、切換5G 或4G 網路。當手機處於移動網路和 Wi-Fi 網路不可用的狀態下，利用衛星通訊發送緊急訊息。據報道，該功能還可在部分搭載安卓14作業系統手機的「設定」中「安全與緊急狀況」子選單中找到。此功能的介紹頁面附有其詳細工作原理，使用者還可以選擇透過演示和真實操作來進行體驗或測試。

使用者可以自訂緊急聯絡人，並設定緊急狀況下的自動警報功能。此外，該頁面還顯示了這項衛星服務與GPS 技術供應商 Garmin 的合作關係。Garmin 擁有150 多個國家和地區的網路覆蓋情況，預示著衛星通訊相關功能預計在全球範圍內提供。

根據 PhoneArena 分析，Google原生支援的衛星通訊相關功能仍未推出或官宣，目前暫不明確該功能是否會由Pixel 系列手機「獨享」。從推出這樣新功能的影響力來看，Google可能會把這項消息留到下一次谷歌I / O 或「Google製造」（Made by Google）活動上公佈。