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喊話國際持續抗俄！吳釗燮曝烏克蘭戰敗「北京將作出錯誤決策」

▲俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，戰爭開打迄今滿2年。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，戰爭開打迄今滿2年。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說，警告西方國家不要派兵至烏克蘭，否則將挑起核戰風險。對此，外交部長吳釗燮接受外媒專訪時指出，若俄羅斯在侵烏戰爭中獲勝，勢必將鼓勵中國對外擴張，因此呼籲美國及西方國家持續支持烏克蘭，同時美國能否維繫對烏克蘭的承諾，也是一旦台海有事美國能否支持台灣的重要指標。

吳釗燮日前接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時指出，2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，面對中國長期威脅的台灣人民反應激烈。台灣深刻瞭解到，獨裁者不會尊重國際秩序與規則，俄軍侵烏的暴行及戰爭大規模的破壞也可能發生在台灣，因此台灣政府和人民投注大量資源人道援助烏克蘭，希望台灣的支持可以鼓舞烏克蘭繼續勇敢對抗俄羅斯。

▲▼外交部長吳釗燮 外交國防委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮也表示，如果俄羅斯在侵烏戰爭中獲勝，勢必將鼓勵中國對外擴張，因此國際社會除了集體制裁俄羅斯和堅定支持烏克蘭外，也是在提醒中國領導人，如果獨裁政權攻擊民主國家，無論其對象是台灣、日本或菲律賓，必將受到國際一致反制。

針對若干西方國家應減少對烏克蘭援助轉而支持台灣對抗中國的說法，吳釗燮表示不贊同。他認為強調，美國及西方國家持續支持烏克蘭至關重要，美國能否維繫對烏克蘭的承諾，也是一旦台海有事美國能否支持台灣的重要指標。

吳釗燮強調，如果俄羅斯侵烏最終取得勝利，不僅是烏克蘭的挫敗，也是西方國家未能保護民主國家免受專制國家侵略的重大挫敗，這將使北京解讀為美國及西方國家無法援助台灣，進而誤判並作出錯誤決策。因此國際社會持續向烏克蘭提供援助，對台灣來說至關重要。

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