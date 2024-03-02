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遭毒害前KGB幹員遺孀：普丁對台灣「也是威脅」

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦1日專電

前蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）特工李維寧科的遺孀瑪琳娜（Marina Litvinenko）告訴中央社，不僅是對歐洲，俄羅斯總統普丁及其政權對台灣「絕對」也構成威脅。

瑪琳娜說，製造並維持「混亂」是普丁（Vladimir Putin）政權延續生命的不二法門：無論是在歐洲、中東或亞洲，普丁政權都慣於採取「亂局」戰術，因為在混亂局勢中，眾人勢必難以集中注意力於最關鍵的核心議題。

瑪琳娜認為，台灣情勢在一定程度也轉移了各界對烏克蘭戰爭的關注。她強調，從普丁的角度看，世界上任何區域衝突只會給他帶來好處，因此對台灣來說，普丁及其政權絕對是「威脅」。

瑪琳娜的亡夫、2000年攜家人流亡英國的李維寧科（Alexander Litvinenko）2006年11月在倫敦遭毒殺，享年43歲。歐洲人權法院（European Court of Human Rights）於2021年裁定，俄羅斯當局應為這起暗殺事件負責。為證明普丁政權的罪責，瑪琳娜奔走各地多年，目前是備受關注的俄羅斯異議人士。

她近日出席一場在倫敦舉行的外籍記者座談會，會後接受中央社採訪。

關於俄羅斯對烏克蘭的全面侵略、普丁政權是否為俄羅斯社會的「必然產物」，以及俄羅斯民眾是否該為侵烏戰爭負起「集體責任」，俄羅斯異議人士看法分歧。

部分人士認為，烏克蘭戰爭是「普丁對抗西方」、而不是「俄羅斯與西方之間」的戰爭；侵略烏克蘭的「不是真正的俄羅斯」，普丁不能代表俄羅斯，俄羅斯與烏克蘭民眾一樣無端受害。

另一些人則認為，參照納粹德國崛起與衰退的歷史，俄羅斯社會無法自外於對侵略戰爭的集體責任，而普丁政權更遠遠不是廣大民眾被迫接受的惡夢，而是俄羅斯社會的必然產物。

部分人士指出，許多所謂反戰的俄羅斯人反對的不是「侵略」本身，而是戰爭給他們在國內外造成的不利處境。俄羅斯「反戰」人士未必支持烏克蘭贏得勝利，也未必意識到需要檢討普遍存在於俄羅斯社會、有利滋養好戰情緒的「大俄羅斯主義」。

瑪琳娜回應中央社詢問表示，在烏克蘭的戰爭是「普丁打造的俄羅斯特權統治圈」、而不是「俄羅斯人民」的戰爭；這個「特權統治圈」涵蓋情治機關、各路寡頭和富豪，他們才是首先該為戰爭負責的人。

瑪琳娜說，俄羅斯民眾至今仍缺乏公民意識和運作民主社會的技能，對「民主」的理解十分有限，更何況普丁已摧毀支持民主社會正常運作的機制。

她認為，俄羅斯社會對戰爭沒有集體責任，但有必要形成「集體理解」，為何「其他人對俄羅斯人有這麼負面的看法」。

中央社詢問，該如何確定一旦沒了普丁，俄羅斯對其他國家、特別是周邊國家就不會構成危險。瑪琳娜回應，事情當然不是「普丁過世，俄羅斯即搖身一變為民主友好國家」這麼簡單；改變需要時間，各界可以觀察在「後普丁」時期，俄羅斯社會改變的意願。

瑪琳娜指出，一旦烏克蘭戰爭形勢往對俄羅斯極度不利的方向發展，這或許反而賦予俄羅斯「重生」的機會。

在座談會，瑪琳娜提到，即便沒了普丁，俄羅斯也不會「恢復」民主，因為實際上，俄羅斯「從來不曾是一個民主國家」，「民主」在俄羅斯仍處於發展初期。

她指出，俄羅斯反對派目前的第一要務應該是團結一致反對在烏克蘭的戰爭，「只有當烏克蘭在前線贏得勝利，俄羅斯反對派才有可能在俄羅斯勝出」。

俄羅斯總統選舉3月登場，外界普遍預期這將是又一場徒具形式、旨在為普丁提供統治正當性的假選舉。

瑪琳娜呼籲各界不要承認俄羅斯官方發布的選舉結果，也不要稱勢必再次角逐大位成功的普丁為「總統」。

她提到，許多國家不稱白俄羅斯強人統治者魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為「總統」，2020年的白俄羅斯總統選舉官方結果未受國際社會普遍承認。

她說，既然俄羅斯與白俄羅斯的選舉都不公平、不符合自由民主原則，為何不比照給魯卡申柯的待遇，拒絕承認普丁是俄羅斯新任總統。

 
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