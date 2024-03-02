豬「這部位」髒到不能吃？　國外專家揭原因曝：2族群吃了恐生病

▲專家分享豬肉的地雷部位。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

豬肉是國人餐桌上常見的食材，但你有想過你「吃的部位」乾淨嗎？國外一名專家就警告，豬的身體1部位不只最骯髒，不建議食用，小孩和老人更要避免吃這個部位，以免罹患相關疾病。

據《Sanook》報導，前食品科技學院講師、越南河內科技大學阮姓副教授表示，豬肺是整頭豬最骯髒的部位。他指出，豬肺含有豬隻每天經由呼吸道吸入的細菌和髒汙，且豬隻常把鼻子貼在地上，肯定會吸入更多灰塵和汙染物，讓豬肺成為最容易被感染及污染的部位。

阮副教授表示，數據顯示飼料中的60％有毒成分會殘留在豬肺裡，且這部位難以清潔，所以才常被業者丟棄，而不是做成食品食用。「豬肺富含營養」更是非常不正確的迷思。

他表示，就算豬肺被加工清潔乾淨，老人和小孩等免疫力較弱的族群，還是會攝入致病物質導致罹患疾病。阮副教授也建議，應避免食用雞、豬、牛、羊等動物的內臟，肺部更應該完全不吃。

不過，另有中國大陸醫師認為現代的科技飼養環境，讓豬肺不像大眾想像得骯髒，但應避免食用大量豬大腸，造成攝入過多脂肪，也不應大量食用豬腦、豬肝等內臟，避免攝入過多的腦中膽固醇和肝臟中的有毒物質。

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