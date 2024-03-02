　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

豬「這部位」髒到不能吃？　國外專家揭原因曝：2族群吃了恐生病

豬「這部位」髒到不能吃？　國外專家揭原因曝：2族群吃了恐生病

▲專家分享豬肉的地雷部位。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

豬肉是國人餐桌上常見的食材，但你有想過你「吃的部位」乾淨嗎？國外一名專家就警告，豬的身體1部位不只最骯髒，不建議食用，小孩和老人更要避免吃這個部位，以免罹患相關疾病。

據《Sanook》報導，前食品科技學院講師、越南河內科技大學阮姓副教授表示，豬肺是整頭豬最骯髒的部位。他指出，豬肺含有豬隻每天經由呼吸道吸入的細菌和髒汙，且豬隻常把鼻子貼在地上，肯定會吸入更多灰塵和汙染物，讓豬肺成為最容易被感染及污染的部位。

阮副教授表示，數據顯示飼料中的60％有毒成分會殘留在豬肺裡，且這部位難以清潔，所以才常被業者丟棄，而不是做成食品食用。「豬肺富含營養」更是非常不正確的迷思。

他表示，就算豬肺被加工清潔乾淨，老人和小孩等免疫力較弱的族群，還是會攝入致病物質導致罹患疾病。阮副教授也建議，應避免食用雞、豬、牛、羊等動物的內臟，肺部更應該完全不吃。

不過，另有中國大陸醫師認為現代的科技飼養環境，讓豬肺不像大眾想像得骯髒，但應避免食用大量豬大腸，造成攝入過多脂肪，也不應大量食用豬腦、豬肝等內臟，避免攝入過多的腦中膽固醇和肝臟中的有毒物質。

延伸閱讀
她因飯店1物太好用「網購狂掃30個」　網笑：我有100支
中鋼配0.35元　百萬股東哭了
大學生扣掉住宿「1個月生活費」多少才夠？　PTT曝：這金額算低標

ET快訊
快訊／陸軍203旅新兵自殘！家屬緊急送醫
快訊／17歲帥兒突返台現身！　張清芳蹲地崩潰暴哭
中信兄弟輸讀賣巨人 　中職歷年對戰第11敗
她168斷食暴肥20kg！「做錯2件事」醫嘆：慢性病將發生
養不起4小孩！　張致恒「IG發收款QR code」：撐不住了
新房剛交屋！鄰居竟「打掉外牆」做成落地窗　屋主集體暴怒
信義區百貨遇到舒華！　回台養病「網搭同班機認證」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

豬「這部位」髒到不能吃？　國外專家揭原因曝：2族群吃了恐生病

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

聯結車「搖搖欲墜」半懸空！如電影驚險場面　消防員垂降救人

韓69歲婦高空彈跳慘死！祖孫出遊成悲劇　工讀生認了「沒扣扣環」

羽田撞機滿2月！海保機5隊員今公葬　遺屬重回事故跑道獻花

加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

老師不准買飲料！日小一生遠足中暑緊急送醫 家長怒提告

「牙刷塞GG」增加硬度！他騎乘激戰一半陰莖骨折　秒腫成茄子

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

豬「這部位」髒到不能吃？　國外專家揭原因曝：2族群吃了恐生病

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

聯結車「搖搖欲墜」半懸空！如電影驚險場面　消防員垂降救人

韓69歲婦高空彈跳慘死！祖孫出遊成悲劇　工讀生認了「沒扣扣環」

羽田撞機滿2月！海保機5隊員今公葬　遺屬重回事故跑道獻花

加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

老師不准買飲料！日小一生遠足中暑緊急送醫 家長怒提告

「牙刷塞GG」增加硬度！他騎乘激戰一半陰莖骨折　秒腫成茄子

林口9旬翁進山區失蹤近1日　今被尋獲已不幸成冰冷遺體

持利刃刺殺雜貨店老闆！兇嫌認了「不認識他」：只是練習殺人

大巨蛋破紀錄觀眾「很幸福」　王威晨可惜：沒留下勝利

17歲帥兒突返台現身！　張清芳倒地崩潰爆哭：這輩子沒那麼失態過

快訊／陸軍203旅新兵「首次放假就自殘」！家屬緊急送醫

豬「這部位」髒到不能吃？　國外專家揭原因曝：2族群吃了恐生病

永慶房屋美女業務現身臺大校園徵才　分享成功買房故事

解除巨人隊滿壘　陳琥振臂：未來很好的養分

中信兄弟輸讀賣巨人 　中職歷年對戰第11敗

新北中港光雕浪漫登場　百萬璀璨燈海點亮新莊河廊

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

韓69歲婦高空彈跳慘死　工讀生認「沒扣扣環」

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

牙刷塞GG！激戰一半陰莖骨折　腫成茄子

英王室最帥成員45歲猝逝　疑飲彈自戕

泰王次子娶妻丟了繼承權　爆「正在離婚」

大白鯊遭開膛取肝　2分鐘精準捕殺

6月孕婦搭郵輪遭拒　全家剩她留碼頭

人夫要求驗小孩DNA　老婆私下竟這樣做

渣夫偷吃女同事　她挺孕肚摩鐵抓姦

傘柄「貼7字」成防盜神器！　540萬朝聖

告贏馬斯克！天價律師費1小時965萬台幣

遭殺前KGB幹員遺孀：普丁對台也是威脅

控OpenAI牟利　馬斯克告阿特曼等人違約

更多熱門

相關新聞

人夫要求驗小孩DNA　老婆私下竟這樣做

人夫要求驗小孩DNA　老婆私下竟這樣做

越南河內一名男覺得孩子長相越看越像妻子的前男友，於是心生疑竇，便帶著妻子與小孩的毛髮前往當地DNA檢驗中心，要求檢驗血緣關係。最終結果出爐前，妻子竟還私下打電話給DNA檢測中心，希望檢測中心能幫忙替換結果，被拒絕後甚至試圖「人為改變」檢測結果。

132萬存款忘在銀行20年　7旬翁：以為同名同姓

132萬存款忘在銀行20年　7旬翁：以為同名同姓

麥當勞大麥克「原本不叫大麥克」

麥當勞大麥克「原本不叫大麥克」

兒談離婚！婆婆要求媳婦「3年不得改嫁」網轟爆

兒談離婚！婆婆要求媳婦「3年不得改嫁」網轟爆

同居才知另一半超懶！人妻放大絕「1招」解決

同居才知另一半超懶！人妻放大絕「1招」解決

關鍵字：

周刊王豬肺

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

韓69歲婦高空彈跳慘死　工讀生認「沒扣扣環」

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

小S公公最後身影曝光！「1個月前還搭機旅遊」

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面