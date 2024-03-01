同居才知另一半超懶！人妻用「1招」解決　網狂讚：馭夫有術

▲原PO婚後同住，才發現老公超級懶惰。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻透露，與老公是遠距戀愛，結婚後跟對方同居後才發現，老公的生活習慣相當糟糕，不僅不倒垃圾、不換床單，還將吃完的空便當盒擺在桌上，讓她除了要在工作、照顧小孩之間周旋，還要整理家中環境，於是她想出一妙招，訂定一份「收費表」標明各項家務價碼，沒想到成功改善對方的壞習慣。有趣的經歷曝光，引來網友直呼「馭夫有術」。

一名人妻在臉書社團「婚姻家庭甘苦談」發文，表示跟老公是遠距戀愛，一年多後懷孕，男方也因孩子誕生決定買房，兩人才終於開啟同居生活。而她產後除了照顧小孩，目前也有工作，但因之前2人從未一起同居生活過，因此不知道丈夫性格懶惰，像是會把吃完的便當空盒放在桌上不丟、不倒垃圾、不換床單等，讓她除了要在工作、照顧小孩之間周旋，還需整理家中環境，「就很不開心，覺得自己像傭人。」

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後來女子想到另一半是金牛座，既定印象非常愛錢，而她身為處女座也是有錢就會非常開心，於是訂定一份「收費表」標明各項家務價碼，包括倒垃圾100元、洗床單300元、收便當空盒50元，外加之前擔憂孩子還小吵到丈夫，小倆口因此暫時分房休息，清理另一半房間則是500元，「我就跟我老公說，如果你願意給我錢我什麼都能做。」不料這招居然真的有效，後來男方為了不想花錢，從此吃完便當都會主動丟掉。

▲女子訂定家務價碼，實測過後見效。（示意圖／Unsplash）

貼文一出引起網友討論，紛紛直呼「高情商給妳一個大大讚，再接再厲」、「恭喜你們找到生活中的共識與樂趣」、「馭夫有術」、「這就是有效溝通的例子，比那種情勒、大罵有用多了」、「妙招」。

也有人指出，「關於家務分工和溝通的問題，我建議您們可以坐下來好好談談，討論如何更好地分擔家務和照顧小孩的責任，以及彼此的需求和期望。透過溝通和理解，或許可以找到更好的解決方案，讓你們的生活更加和諧和快樂。」

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