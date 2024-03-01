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兒子談離婚！婆婆要求媳婦「3年不得改嫁」...網1句話轟爆她

一名婆婆似乎管太多，欲要求準備和兒子離婚的媳婦3年不得改嫁，遭到眾人圍剿。（示意圖／Pexels）

▲一名婆婆要逼準備和兒子離婚的媳婦3年不得改嫁，遭到眾人圍剿。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

離婚後有許多人仍會繼續交往新對象，並且再次步入人生下一階段。不過一名婆婆似乎管太多，欲要求準備和兒子離婚的媳婦3年不得改嫁，遭到眾人圍剿。

一名婆婆在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，「媳婦目前正在跟我兒子討論離婚事情，請問我們可以要求她在離婚協議書上寫明，離婚3年內不得改嫁嗎？」

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貼文一出引起討論，不少人砲轟「那妳兒子離婚3年內也不能再娶嗎」、「妳有很多贍養費給人家嗎？沒有的話離婚了，關妳家屁事」、「請婆婆先離婚，先簽3年不改嫁，示範一下」、「原來婚姻還有競業條款喔」、「離婚就是男婚女嫁各不相欠，您還要求女方不能嫁」。

也有人點出，「看妳發文的內容 你兒子會離婚原因大概就是妳，難怪害得兒子媳婦離婚了，這位婆婆，妳這種心態，妳兒子娶10個、離10個的可能性很大喔。」

無獨有偶，日前也有一名婆婆在社團大罵，媳婦去年才剛跟兒子離婚，沒想到過沒幾個月就交了新的男朋友，「這樣未免太不守婦道了吧！」當時也掀起熱烈討論，不少人留言砲轟「妳家賣水管嗎？ 管真多」、「我要是你媳婦，還沒離婚就想交男朋友了」、「離婚又不是死老公，難道還要等對年，還是百日，還是守寡」。

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