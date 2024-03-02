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大陸 大陸焦點 特派現場

132萬存款「忘在銀行20年」　男被行員提醒傻住：以為同名同姓

（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸70多歲雷姓老翁日前獲知，他有7筆合計人民幣30萬元（約新台幣131.7萬元）定存，但對此卻印象全無，甚至誤以為是同名同姓，查證後才發現的確是他20年前存入的款項，最後也決定將錢連本帶利存放下去，如今加總利息已達人民幣28.5萬元（約新台幣125.2萬元）。

根據陸媒《封面新聞》報導，住在四川省達州市通川區荷葉街年逾7旬的雷翁，突遭農業銀行通川通匯支行經理王陽告知，他在該行存有7筆合計人民幣30萬元（約新台幣131.7萬元）的定期存款，是在王陽整理客戶資料期間找到，後來仔細核對多次，發現除了身份證號碼存在略微差別，其他資訊完全相符。

「我有7筆2003年的定期存款？」雷翁接獲通知當下難以置信，「我不可能有那多錢存在銀里20年，也許是和我同名同姓的人。」查證後才發現的確是他20年前存入，原來他在年輕時期生意收入頗豐，並在當地多間銀行存款，後來則因多次搬家導致不少物品遺失，其中包括該筆定存的存款單。

儘管雷翁年事已高不再經商，但因先前積蓄豐厚，外加電子支付普及，讓他很少會去銀行臨櫃辦理業務，不知不覺就也遺忘數筆存在銀行的款項。而被問及如何處理存款？雷翁決定連本帶利繼續存在銀行，如今加總利息已達人民幣28.5萬元（約新台幣125.2萬元）。

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