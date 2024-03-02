目睹同事窒息慘死！OL狂作夢「CPR一半被抓手」：不敢關燈睡

▲原PO目睹同事被嘔吐物噎住窒息身亡，嚇到不敢關燈睡覺，甚至做惡夢夢到死者。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

文／CTWANT

目睹意外死亡的衝擊一幕，可能會引起創傷後壓力症候群！一名女網友透露，近日同事身體不適狂嘔吐，怎料卻被異物堵塞氣管，當場在公司窒息身亡，悲劇發生後她一直無法安穩入眠，甚至夢到同事突然「起身抓她的手」，讓她心中充滿愧疚，自責沒在第一時間伸出援手、施以CPR，難過直呼「後悔也來不及了。」

一名女網友在Dcard以「同事意外窒息身亡」為題發文，表示當時同事因為身體不適正躺著休息，沒想到對方一陣嘔吐後，竟被嘔吐物噎住窒息，直至大家察覺異常時已經來不及，「當他被發現的時候嘴唇發紫，面色發白，送醫搶救後仍然身亡。」

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原PO指出，事發當下公司同仁慌成一片，雖然每個人在學生時期都曾接受過CPR訓練，但當時卻無任何一人對死者施救，包括她自己「我看到他的臉色第一直覺是覺得他已經往生了，嚇到做不出反應，連最基本的檢查呼吸心跳都不敢」，自認相當慚愧。

原PO透露，直擊同事喪命至今還不到一周，但她每天都睡不好，「我都不敢關燈睡覺，做夢都會夢到一邊哭一邊給他做CPR，他突然坐起身抓住我的手」，想到對方被發現時的模樣，讓她內心遭受到巨大打擊、甚至做惡夢，後悔嘆「現在也重複查詢急救方式，想學習，但也來不及了。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「很顯然你有了創傷後壓力症候群，建議你去看一下心理諮商跟身心科~」、「沒事的，不是你的錯！你也是第一次遇到這種事，嚇到是難免的」、「我覺得你需要去心裡諮商，這不是什麼丟臉的事，希望你可以有多一種方式走出悲傷」、「我爸去世的時候也是，即使自己是醫事人員也害怕到發抖，希望你不要太責怪自己，這邊也衛教一下，當下發現窒息，要先去除口中異物，保持呼吸道暢通後再開始CPR。」

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