女騎士突倒路中央「心跳驟停」她上前CPR狂壓　暖心畫面曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名劉姓女子昨(21日)騎乘機車上路時突然倒地不起，後方3名女子路過發現，緊急下車保護女子防止追撞事故，此外，還有一名沈姓女子更是直接跪地替劉女CPR，直到救護人員到場才離開，畫面曝光後，這3名女子也被讚「台灣最美的風景是人無誤！」

▲劉姓女騎士突倒路中央無心跳，後方女騎士見狀上前保護她，並對她壓胸急救。（圖／記者許宥孺翻攝）

家住在岡山區大仁路上的一名林姓男子PO文表示，昨日早上被一通派出所員警叫起床的電話，說他家門前發生了一個自摔死亡車禍，往生者OHCA(無呼吸心跳)，希望能調閱住家門前監視器畫面。

▲▼女騎士騎到一半突然倒地。（圖／記者許宥孺翻攝）

林姓男子說，調閱過程中發現，有3位民眾自發性的幫忙守護倒地騎士，帶安全帽的小姐還把自己的機車打橫在路中防止二次事故，之後她就跪在地上一直幫騎士CPR，直到救護車到場接手她才騎著自己的車離開，整個過程長達11分鐘，為這些默默無名的英雄比個讚。

網友看完紛紛表示，「這個世界因為有你們而不冷漠，謝謝」、「岡山因有妳們而溫暖了不少~」、「謝謝你們，無名英雄」、「很感動」、「看見台灣美麗的風景」、「勇氣可嘉」。

英勇救人的沈姓女騎士受訪時表示，她昨日載送兒子上學途中，遇到一名女騎士路倒，為了防止追撞事故，當時她先將機車打橫在路中央，接著緊急上前查看劉姓女騎士的狀況，發現她呼吸越來越微弱，一旁的早餐店老闆娘也過來關心，表示已打119，因此她立即替劉姓女子壓CPR，過程約11分鐘，直到救護人員接手。

▲沈姓保母跪地替劉姓女騎士壓胸11分鐘。（圖／記者許宥孺翻攝）

沈女說，她的職業是保母，每年都要上急救課，當時觀察劉姓女騎士的胸部起伏，覺得呼吸徵兆很微弱，加上測不到脈搏，因此毅然決定替女騎士壓胸。

對於網友讚她是「最美風景」，沈姓保母說，有能力就去做，有可能她活過來，就是一件好事，既然學了CPR就去做，很榮幸能為社會付出一點。

警方表示，事故發生在21日上午6點多，一名65歲劉姓女騎士行經岡山區大仁路段時，突然驟停於路中央並自行倒地，後方路過民眾及時搶救，並通報警消人員到場處置，不過劉姓女騎士送醫後仍不幸身亡，至於劉女確切死因，有待檢警相驗釐清。