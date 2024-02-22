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大陸 大陸焦點 特派現場

喉嚨像刀割！　陸近期高發「急性會厭炎」嚴重時會「瞬間窒息」

▲醫師替患上「急性會厭炎」的病人診治。（圖／翻攝寧波晚報）

▲醫師替患上「急性會厭炎」的病人診治。（圖／翻攝寧波晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分民眾近期出現「喉嚨痛、異物感」等症狀，一般人將其看做是感冒的情況而忽略，不過，在乾燥天氣往往會出現一種偽裝成咽炎或扁桃腺炎的喉痛，嚴重時可能導致患者瞬間「封喉」，讓人窒息無法呼吸，這就是「急性會厭炎」 。

▲會厭與咽喉、氣管之間的相對位置圖。（圖／翻攝正觀新聞）

▲會厭與咽喉、氣管之間的相對位置圖。（圖／翻攝正觀新聞）

《寧波晚報》報導，「好像有人掐住了我的脖子，我要窒息了！快帶我去醫院……。」凌晨3點，浙江寧波56歲的張先生（化名）雙手捂住胸口，掙扎著和家人說。張先生被送到寧波市鎮海區龍賽醫療集團內科門診就診。根據症狀，醫生為他開了用於消炎的口服藥，讓他回家再觀察。

返家後的張先生症狀非但沒有緩解，晚上睡覺躺下時還感覺越來越難受，到了下半夜，張先生呼吸越來越急促，彷彿有人用手掐住他的脖子無法呼吸，這才在家人的陪同下再次就醫。

負責診療的醫師洪斌經喉鏡檢查發現，張先生的會厭充血嚴重，且高度水腫呈球狀，是典型的急性會厭炎症狀，立即要求辦理住院手續照護。

洪斌表示，急性會厭炎是耳鼻喉科的急重症之一，該病起病突然、發病迅速，可快速導致急性窒息，死亡率甚高，兒童及成人皆會出現，「這疾病最初的症狀主要是嗓子痛，多數人會覺得也許是感冒，扛一扛或吃點消炎藥就好了，容易被忽略。但它來勢凶猛，除了咽喉疼痛，還伴有梗阻感、呼吸困難等症狀。

鄭州人民醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任高明提醒，臨床上，以下幾種病因都可誘發急性會厭炎，包括細菌感染、病毒感染；過敏患者接觸過敏原後也可出現會厭症狀；喉部受到外力創傷，或吸入高熱、有害氣體，也可損傷會厭，「此外，會厭本身會長囊腫、腫瘤等，突然合併感染可引發急性改變。」

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