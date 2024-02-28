男友愛撫到一半…睡著了！妹子內褲被脫傻眼　一票+1：原來不只我

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶間有親密接觸，也會有不同的調情方式。一名女網友就說，每次睡覺時男友都會撫摸她，但每次進行到一半就會睡著，她原以為這是男生的正常行為，因此交往一段時間後，才耐不住性子詢問，沒想到對方卻說「我不知道」，做那些事情時其實是完全沒意識的，讓她哭笑不得。文章曝光後隨即掀起熱議。

原PO以「男友半夜無意識脫我內褲」為題在Dcard發文表示，晚上睡覺的時候，男友都會撫摸她的身體，甚至還會脫她的內褲，可是每次摸到一半就會突然停下來，接著聽到鼾聲。起初她以為是男生正常的行為，加上當時剛交往，所以她都不好意思問，後續愛愛也都沒問題，所以直到在一起後2、3個月才鼓起勇氣詢問。

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沒想到男友聽到此事，驚訝地說「我不知道！」完全不記得晚上發生過這些事情，當下也沒有意識，但也坦言有時候是真的想發生關係，只是因為上班太累了，所以想著想著就睡著了。而讓她震驚的是，男友睡著前的動作仍相當靈敏，有幾次她都在睡夢中被弄醒，只是轉頭一看對方又陷入無意識的狀態，讓她看了好氣又好笑。

網友看到後紛紛笑說，「我男友也會摸一摸，然後突然睡著，我有幾次真的在夢中被摸醒，後來就睡不回去了」、「我老公睡一睡也會抓我的手去摸他」、「原來不是只有我家這隻會這樣」、「我老公也會，曾經睡到一半在我身上到處點火，下一秒轉身呼呼大睡」、「我老婆也說我會，但我真的沒印象」、「看到還以為是我發的文！男友有一模一樣的情況，他也是摸完上面摸下面，有時還會抓我手去摸他下面，但隔天問他都說不知道，已經持續一段時間了，不知道為什麼會這樣」。