黃捷收「豬、髒」手寫羞辱信報警　網看歪樓：支持羅志祥提告

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨新科立委黃捷今(2日)表示，昨天收到一封羞辱信，內容針對她做人身攻擊，目前正蒐集證據報警。不過她也提到，羞辱信中還一度把國民黨立委羅智強名字寫成藝人羅志祥，網友除了支持黃捷提告外，也笑說：「支持羅志祥提告」。

黃捷說，昨天收到羞辱信，雖然把人名寫錯的部分蠻好笑，但整封信明顯是針對她做人身攻擊。目前正蒐集證據、報警，也敬告有心者勿再犯。黃捷強調，這種攻擊不會影響她為民發聲的初衷，她會更堅定本土立場、不畏威脅。

▲黃捷收到手寫羞辱信。（圖／記者許宥孺翻攝）

這封手寫羞辱信多次提到「醜」、「髒」、「豬」、「豬母」、「不要臉」等字眼，除了黃捷外，也寫到高雄市長陳其邁，內文也寫到立委羅智強，不過寫信者一度寫錯字，寫成藝人羅志祥。

對此，羅智強也在黃捷貼文底下留言表示：「對公共事務理性辯論，對仇恨對立努力化解，我反對任何形式的暴力與歧視。」

網友也紛紛挺黃捷提告，「太過分了！」、「字好醜難以閱讀攻擊力極低」、「委員請告！！！」、「委員加油 必須提告到底不能姑息」。而針對錯寫藝人羅志祥的部分，也有網友說：「支持提告！志祥是否該不排除也提」、「支持羅志祥提告」。作家藤井樹也說：「答應我，吿到他連科學麵都買不起，好嗎？」