女友愛遲到還提分手！恐怖情人「踩油門轉彎輾過她」　下場曝

▲高雄劉姓男子和女友爭吵，竟開車衝撞輾過女友。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄44歲劉姓男子不滿葉姓女友提分手，以要散佈葉女裸照恐嚇她，兩人又在車上爆衝突，葉女不爽甩門下車，劉男見狀憤而踩油門轉彎撞輾葉女，造成葉女重傷，送醫急救才搶回一命。高雄地院審理，法官審酌劉男事後幫葉女叫救護車、向警察自首等情，依犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。又犯殺人未遂罪，處6年徒刑。可上訴。

劉男和葉女本來是同居情侶，兩人因葉女遲到等事情經常發生爭執，而後葉女在去年7月提出分手，劉男竟恐嚇她「我要讓妳生不如死」、「妳不知道我在房間有裝攝影機嗎？我這都有妳的裸照捏，我再放到網路讓人家看」、「還有妳洗澡出來的，兩個都看光光的啦要不要，換衣服的啊」、「我再放在網路讓人家看啊」等語。

葉女心生畏懼，只好答應出門再和劉男見一面。劉男遂於去年8月16日清晨4時許開車載葉女，不料行經三民區建國二路與忠孝一路路口時，兩人又發生口角，葉女氣到直接下車甩門就走，劉男見狀竟憤而加速轉彎往葉女方向衝撞，將女友撞倒並輾壓而過，造成她多根肋骨骨折、顏面撕裂傷等重傷害，劉男見狀打電話叫救護車將葉女送醫搶救，葉女急救後撿回一命。

▲葉女遭車輾過重傷，送醫搶回一命。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

案發後，劉男對警方辯稱他路邊停車時，車子突然暴衝，才撞到先行下車的女友。不過劉男留在現場，並主動向員警表示他駕車撞傷葉女，仍屬於自首。

另葉女表示，劉男平常行為就瘋瘋顛顛的，兩人經常為了她是否準時的問題吵架，案發當天她一上車，劉男就拿出電擊棒嚇她，只是她當時並不覺得劉男真的要拿電擊棒電她。

法官審酌劉男犯後為葉女叫救護車、坦承犯行、雙方和解進度等情，依劉男依犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。殺人未遂罪部分，處6年徒刑。可上訴。