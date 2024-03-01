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倒會600萬潛逃大陸16年　老夫妻後悔了...返國賣家產還債

▲81歲老夫妻倒會潛逃大陸16年近日返國。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲81歲老夫妻倒會潛逃大陸16年，近日返國。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

田尾鄉一對陳姓老夫妻(81歲、76歲)20年前籌組民間互助會，邀集友人21名共同募資參加，未料卻於4年後宣布倒會，讓好友們損失600餘萬元，2人潛逃到大陸，遭到地檢通緝長達16年，今年在警方的勸說下，終於返國面對司法，並決心要變賣土地房產償還。

北斗警分局表示，近日田尾分駐所警員黃駿宇及范紀允比對彰化縣內通緝犯名單後，發現陳姓夫妻應尚存人間，隨即透過友人的協助順利聯繫到2人，陳姓夫妻坦言在這16年間良心欠安，而且這樣躲避通緝的生活令年事已高的他們備感煎熬，決定返國坦然面對人生晚年。

▲81歲老夫妻倒會潛逃大陸16年近日返國。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雙方約定在桃園國際機場碰面，由員警將陳姓夫妻帶返彰化地方檢察署歸案，在巡邏車上時陳姓夫妻表示，這幾年遠走他鄉躲避眾人的日子令他內心煎熬無比悔不當初，這次回來時已決心要變賣土地房產，把錢還給這些當初信任他們的友人，雖然前往彰化地檢署的路上2人步履蹣跚，但他們的心卻是16年來最寬慰的一日。

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，倒會事件發生後，合會的20多名友人，有的人為了生活準備標會，生活也瞬間陷入愁雲慘霧，陳姓夫妻潛逃到中國廣東躲藏，戶頭沒有居留證，僅能投靠親戚，靠打工生活，平日能存錢卻不能置產，在台灣的家人也紛紛走避搬離居住地，在外縣市低調過生活，令人不勝唏噓。

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