安全帽怪客搭中捷亮空氣槍、美工刀　涉恐嚇「1原因」遭強制送醫

記者游瓊華／台中報導

台中捷運229傳出驚魂記！一名葉姓男子晚間在搭乘捷運時，突然拿出空氣槍，乘客目擊嚇壞，列車停靠豐樂公園站時，大批乘客爭相逃出車廂。當站務人員聞訊趕到時，葉男還拿剪刀與美工刀作勢攻擊站務人員。檢警逮捕葉男後，檢方認為葉男恐嚇公安、恐嚇危安罪嫌重大，但葉男又疑似患有精神病患，依《精神衛生法》遭強制送醫。

雲林葉姓男子自稱創業失敗壓力大，229晚間在搭乘台中捷運時，在車廂內拿出空氣槍，在場乘客目擊機嚇壞，等到列車停靠豐樂公園站後，大批乘客爭相逃出，擔心台北鄭捷事件再發生，並趕緊通報警方。

▲頭戴安全帽的葉姓男子在中捷車廂亮出玩具槍，造成乘客驚嚇奔逃。（圖／民眾提供）



據悉，葉男在豐樂公園站時下車，並搭乘下一班在烏日站，抵達烏日站時一下車便遭捷運警察隊逮捕，從身上搜出美工刀、剪刀各1把，遺留在車廂內的玩具槍也被查扣。

經查，葉嫌先在捷運市政府站旁用餐後，搭乘捷運往烏日高鐵站要返回西螺住處，辯稱最近精神壓力過大，希望藉此發洩引起他人注意。警方認葉嫌已違反恐嚇危害公眾安全罪，訊問後移送台中地檢署偵辦。

▲警方在捷運車廂找到葉男丟棄的空氣槍一把。（圖／民眾提供）



台中地檢署偵辦後認為，葉男涉嫌恐嚇公安、恐嚇危安罪嫌重大，並發現葉男精神狀態有傷害他人或自己之虞者，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險等情形，依照《精神衛生法》通知台中市衛生局協助護送就醫，也要求葉男母親密切注意葉男就醫狀況。