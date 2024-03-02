中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵

記者陳弘修／台北報導

龍年假期在地方縣市各自舉辦的元宵燈節活動後正式落幕。根據台中市政府觀光旅遊局公布的統計，2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」從2月16日啟動到2月28日結束，創下了13天累積突破350萬人參觀人次、最高單日湧入50萬的紀錄，並帶動周邊約81億元觀光產值，在台灣地方觀光史上算是創下一次成功的紀錄。

2024中台灣元宵燈會由台中觀旅局、民政局、建設局、教育局、農業局5個局處聯手打造8大主題燈區，其中，光是民政局燈區就有29個區公所佈燈，規模空前且各具特色，讓台北市長蔣萬安都為之讚嘆，直呼比國外還漂亮。

中台灣元宵燈會之所以空前成功，最主要的幕後關鍵有幾個，首先是地點的選擇，今年在台中水湳中央公園舉辦，公園佔地67.34公頃，是台北市大安森林公園的2.58倍，為全台灣最大的都會區公園，也是全台最大的單一場域燈會。此外，由於中央公園位於交通便捷的台中市鬧區，捷運、公車轉乘接駁容易，加上附近餐飲旅宿眾多，對各地遊客而言都是好選擇，也具有以活動帶動商圈經濟的效益。

其次，中央公園向來有「城市綠洲」之稱，園內植逾萬棵原生樹木，今年的燈會也善用了地貌及環境特色，讓園內滯洪池化身劇場舞台，以滯洪池場域打造出全台首創的水上劇場機械主燈秀，長達76米的龍形主燈盤踞在水域中的設計，搭配聲光動態展演出「巨龍甦醒」意象，也形塑出了「水中巨龍」磅礴氣勢。特別的地方，還包括中央公園廣大腹地的運用，在龍年主題的設計下，每個區塊都是一個燈區，彷彿神龍祕境中處處有不同的龍穴。

在節目表演的規劃上，全台最大主燈「台中龍賀」每小時展演主燈秀是首創的水上劇場式展演 - 巨龍甦醒之前，有水上鋼琴師、水上白耳畫眉、水上蝴蝶、水上飛鳥、水上綠林等5艘水上載具，從南面滯洪池緩緩向主燈移動至主舞台區，也難怪遊客會在聲光影舞交織中情緒沸騰最高點。

值得一提的還包括網路影音瀏覽次數突破450萬的「龍之異次元」燈區，以「穿越時空」為主軸，遊客必須先穿越以白龍攀壁的「迎賓龍門」入口，彷彿1秒穿越回百年前的清朝，進入大紅燈籠高高掛、擺滿仿古桌椅的「龍門客棧」，搭配場內古典樂聲與NPC角色互動，穿著古裝的「真人」客棧掌櫃與店小二、算命仙、俠客，隨時與遊客互動，也充分提供了沉浸式體驗。

在軟硬體之外，另一個燈會成功的幕後關鍵可以說是台中市政府上下全部「動起來」，各司其職與分工的范疇，對於其他地方政府來說，日後若要舉辦大型活動，也等於提供了一個學習借鏡。為了這次燈會，觀旅局負責活動整體規劃，舉辦「龍 in the park」主題市集並發放「馬卡龍」小提燈；建設局負責中央公園場地整備及維護；文化局、原民會、客委會負責辦理開幕及每日表演活動；新聞局負責整合宣傳行銷；環保局負責廁所清潔維護、垃圾清運；衛生局負責設置救護站及哺集乳室；社會局負責提供復康巴士預約搭乘服務。

另外，警察局負責維護治安、疏導人群、交通管制、取締違規；交通局負責提供免費接駁車、推出「中台灣燈會周邊停車場」停車導引系統；中捷公司負責燈會期間適度加密班距、疏運賞燈人潮；消防局負責緊急救護；數位治理局負責「台中通」App活動串接，還有經發局負責串聯行銷周邊商圈，讓遊客逛得開心、居民共榮共樂、在地經濟隨之加溫。

整體來看，從社群媒體與網路聲量也可以發現，遊客對今年中台灣元宵燈會最多的評價就是「好大」、「好美」、「好好逛」，面臨此次大型活動的強烈考驗，台中市政府的表現可謂已獲得極高的肯定與支持。

「13天破350萬人」的成功數字讓台中刷新了活動紀錄，也展現了這個台中市政集大成的新能量。善用環境地貌與發揮主題優勢的場地選擇、古今中西合璧與突破族群限制的全齡化考量、體貼遊客交通飲食甚至是洗手間等需求的一條龍服務思維，以及各單位專業分工所展現出地方政府統合的成果，四個活動成功的背後關鍵，也讓人看到盧秀燕這位「媽媽市長」對市政的純熟統馭能力與格局高度。