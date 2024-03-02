　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵

▲中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

龍年假期在地方縣市各自舉辦的元宵燈節活動後正式落幕。根據台中市政府觀光旅遊局公布的統計，2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」從2月16日啟動到2月28日結束，創下了13天累積突破350萬人參觀人次、最高單日湧入50萬的紀錄，並帶動周邊約81億元觀光產值，在台灣地方觀光史上算是創下一次成功的紀錄。

2024中台灣元宵燈會由台中觀旅局、民政局、建設局、教育局、農業局5個局處聯手打造8大主題燈區，其中，光是民政局燈區就有29個區公所佈燈，規模空前且各具特色，讓台北市長蔣萬安都為之讚嘆，直呼比國外還漂亮。

中台灣元宵燈會之所以空前成功，最主要的幕後關鍵有幾個，首先是地點的選擇，今年在台中水湳中央公園舉辦，公園佔地67.34公頃，是台北市大安森林公園的2.58倍，為全台灣最大的都會區公園，也是全台最大的單一場域燈會。此外，由於中央公園位於交通便捷的台中市鬧區，捷運、公車轉乘接駁容易，加上附近餐飲旅宿眾多，對各地遊客而言都是好選擇，也具有以活動帶動商圈經濟的效益。

▲中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵。（圖／記者陳弘修翻攝）

其次，中央公園向來有「城市綠洲」之稱，園內植逾萬棵原生樹木，今年的燈會也善用了地貌及環境特色，讓園內滯洪池化身劇場舞台，以滯洪池場域打造出全台首創的水上劇場機械主燈秀，長達76米的龍形主燈盤踞在水域中的設計，搭配聲光動態展演出「巨龍甦醒」意象，也形塑出了「水中巨龍」磅礴氣勢。特別的地方，還包括中央公園廣大腹地的運用，在龍年主題的設計下，每個區塊都是一個燈區，彷彿神龍祕境中處處有不同的龍穴。

在節目表演的規劃上，全台最大主燈「台中龍賀」每小時展演主燈秀是首創的水上劇場式展演 - 巨龍甦醒之前，有水上鋼琴師、水上白耳畫眉、水上蝴蝶、水上飛鳥、水上綠林等5艘水上載具，從南面滯洪池緩緩向主燈移動至主舞台區，也難怪遊客會在聲光影舞交織中情緒沸騰最高點。

值得一提的還包括網路影音瀏覽次數突破450萬的「龍之異次元」燈區，以「穿越時空」為主軸，遊客必須先穿越以白龍攀壁的「迎賓龍門」入口，彷彿1秒穿越回百年前的清朝，進入大紅燈籠高高掛、擺滿仿古桌椅的「龍門客棧」，搭配場內古典樂聲與NPC角色互動，穿著古裝的「真人」客棧掌櫃與店小二、算命仙、俠客，隨時與遊客互動，也充分提供了沉浸式體驗。

▲中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵。（圖／記者陳弘修翻攝）

在軟硬體之外，另一個燈會成功的幕後關鍵可以說是台中市政府上下全部「動起來」，各司其職與分工的范疇，對於其他地方政府來說，日後若要舉辦大型活動，也等於提供了一個學習借鏡。為了這次燈會，觀旅局負責活動整體規劃，舉辦「龍 in the park」主題市集並發放「馬卡龍」小提燈；建設局負責中央公園場地整備及維護；文化局、原民會、客委會負責辦理開幕及每日表演活動；新聞局負責整合宣傳行銷；環保局負責廁所清潔維護、垃圾清運；衛生局負責設置救護站及哺集乳室；社會局負責提供復康巴士預約搭乘服務。

另外，警察局負責維護治安、疏導人群、交通管制、取締違規；交通局負責提供免費接駁車、推出「中台灣燈會周邊停車場」停車導引系統；中捷公司負責燈會期間適度加密班距、疏運賞燈人潮；消防局負責緊急救護；數位治理局負責「台中通」App活動串接，還有經發局負責串聯行銷周邊商圈，讓遊客逛得開心、居民共榮共樂、在地經濟隨之加溫。

整體來看，從社群媒體與網路聲量也可以發現，遊客對今年中台灣元宵燈會最多的評價就是「好大」、「好美」、「好好逛」，面臨此次大型活動的強烈考驗，台中市政府的表現可謂已獲得極高的肯定與支持。

「13天破350萬人」的成功數字讓台中刷新了活動紀錄，也展現了這個台中市政集大成的新能量。善用環境地貌與發揮主題優勢的場地選擇、古今中西合璧與突破族群限制的全齡化考量、體貼遊客交通飲食甚至是洗手間等需求的一條龍服務思維，以及各單位專業分工所展現出地方政府統合的成果，四個活動成功的背後關鍵，也讓人看到盧秀燕這位「媽媽市長」對市政的純熟統馭能力與格局高度。

ET快訊
快訊／「天下第一營」憲兵開槍自戕　總統府發聲了
快訊／總統府憲兵自戕　宣告不治
快訊／總統府憲兵站哨自戕　憲兵指揮部深夜證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵

天下第一營永不移防　駐守總統府「底線在府區水溝蓋一線」

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

快訊／總統府前憲兵舉槍自戕　送醫搶救1小時宣告不治

快訊／總統府憲兵開槍自殺　憲指部：派員協助家屬處理相關事宜

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

行政院核定桃捷棕線綜合規劃　中央負擔238億拚8年後通車

高鐵雲林站每月逾20萬人進出站　藍委聯手呼籲增班：讓回家路更近

打空戰強化國會在野監督！　趙少康攜新科藍委開播網路節目

縮短陸配入籍年限惹議　藍委拿數據：不會增加健保負擔

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

撞警前超速撞死重機騎士　瑞芳警證實簡嫌連奪2命！

24歲警遭撞亡...八堵分駐所招魂　所長潰堤：勤務結束，一路好走

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵

天下第一營永不移防　駐守總統府「底線在府區水溝蓋一線」

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

快訊／總統府前憲兵舉槍自戕　送醫搶救1小時宣告不治

快訊／總統府憲兵開槍自殺　憲指部：派員協助家屬處理相關事宜

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

行政院核定桃捷棕線綜合規劃　中央負擔238億拚8年後通車

高鐵雲林站每月逾20萬人進出站　藍委聯手呼籲增班：讓回家路更近

打空戰強化國會在野監督！　趙少康攜新科藍委開播網路節目

縮短陸配入籍年限惹議　藍委拿數據：不會增加健保負擔

吳鳳來台17年評「台灣缺國際觀」　以為外國人都是美國人

Tiny日本AV出道被片商弄　圤智雨：不是個咖卻要求多，被搞也正常

中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵

天下第一營永不移防　駐守總統府「底線在府區水溝蓋一線」

統一獅新外援今天抵台　開季5洋投到位

舒服≠快樂！人生成長和有意義的事「都不在舒服的那一邊」

胡文英停車不到2小時「費用竟要9400元」！　她站繳費機前傻眼

淡水知名「紫藤花園」開放日曝！票價調漲　業者：增2新品種

買00939或00940是幫00929抬轎？　先看前10大成分股

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

快訊／總統府前憲兵舉槍自戕　送醫搶救1小時宣告不治

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

快訊／總統府憲兵開槍自殺　憲指部：派員協助家屬處理相關事宜

天下第一營永不移防　駐守總統府「底線在府區水溝蓋一線」

藍委嗆陳建仁「我質詢你是上對下」　韓國瑜當公道伯：請互相尊重

與諾魯斷交！台灣外交替代役男遭羈押

國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

高鐵雲林站客量增加　藍委聯手籲增班

中台灣元宵燈會13天破350萬人　盧秀燕成功集大成的4個幕後關鍵

行政院核定桃捷棕線綜合規劃　中央負擔238億拚8年後通車

縮短陸配入籍年限惹議　藍委拿數據：不會增加健保負擔

被管碧玲摸臉問「看我體溫」　記者吐真心話：永生難忘

打空戰強化國會在野監督！　趙少康攜新科藍委開播網路節目

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

Tiny赴日拍AV毛片遭外流　拍完4個月0片酬

55歲黃品源二婚甜曬婚紗照！　緊牽愛妻放閃：遇到想一起走下去的人

快訊／總統府前憲兵舉槍自戕　送醫搶救1小時宣告不治

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

華岡校花「突破人生最大尺度」

大谷旁藍衣女子曝光　是道奇員工

總統府傳「制服人員」頭部中彈　警消搶命

即／好冷！氣象署發11縣市低溫特報

Alan Walker睽違5年來台！

統一新外援今抵台　開季5洋投到

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面