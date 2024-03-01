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Threads「變得像推特」一片哀號　左撇子用戶怨：被迫右手滑

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

Meta旗下的社交軟體Threads擁有超過1億用戶，許多人經常在上面分享日常，但有用戶29日深夜發文，「提醒各位 不要更新脆（Threads）」。不少已經更新的人也直哀號，「變超醜」、「更新了才發現好不習慣，還會突然找不到哪裡留言」、「變得好像推特。」

有網友29日晚上11點多在Threads發文，「提醒各位 不要更新脆！」貼文下方秒爆一片哀號，很不習慣排版改變，「越來越像推特了」、「左撇子被迫用右手滑，因為按讚鍵在右邊」、「我也更新了才發現好不習慣，還會突然找不到哪裡留言」、「更了，都看不到按愛心的妹子」、「來不及了，被強迫更新，變得有點不順手。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲圖左為更新前，圖右為更新後。（圖／翻攝自Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲有用戶直呼排版變得很像推特。（圖／翻攝自Threads）

不過，也有用戶表示，「應該是挑部分帳號試行，還沒放在更新」、「我都沒在看推特，好像也沒差」、「我覺得現在的版面很好看呀！」

另外，有人求助，「更了可以看到按讚數嗎？我都看不到，很躁」、「要怎麼看留言？」分別有用戶解答，「可以去隱私設定那裡，『隱藏按讚數』把它關掉，就可以看到了。」「隨意點該篇文章的某個位置，就可以往下滑留言了。」

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