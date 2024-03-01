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與諾魯斷交！台灣外交替代役男「誤燒諾魯國旗」遭羈押至今

台灣一名替代役男在銷毀撤館文件時不慎焚燒參雜其中的諾魯國旗，被當地工人拍下，遭諾魯羈押。（翻攝畫面）

▲外交替代役男在銷毀撤館文件時，不慎焚燒參雜其中的諾魯國旗，被當地工人拍下。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

我國1月15日與諾魯共和國斷交，不過有一名外交替代役男在處理銷毀文件時，未注意文件中參雜一面諾魯國旗，被當地工人拍下影片交給警方，這名役男也遭到羈押，至今仍滯留諾魯無法撤離。

據了解，這名外交替代役男去年11月才派駐諾魯，原預計今年6月底服役期滿返國，不料卻碰上台諾斷交。事發至今已超過1個月，諾魯政府要求繳交10萬元澳幣（約新台幣205.7萬元）罰鍰，或處5年以下有期徒刑，但案子處理進度目前沒有明確進展，該名役男也無法確定何時可被釋放離開諾魯。

外交部對此回應，因撤館時銷毁大量公務文件中，疑似包含一面諾魯國旗，引起當地警方調查。由於該名役男在銷毁作業現場，為配合諾方調查，所以暫無法離境。目前該名役男在當地行動自由，對外通訊也不受限制，而當地亦有國人協助照顧，安全無虞。

外交部已聘請律師協助本案，以保障該名役男權益，務使該名役男於諾方完成調查後得以儘速返國。

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