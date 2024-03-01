70歲女載90歲媽外出用餐...不會用導航回家　警找代駕平安送返

▲▼台中一對160歲母女檔看不懂導航迷途，機智員警利用代駕協助回家。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市70歲賴姓婦人2月28日傍晚開車載著90歲高齡的母親外出用餐，2人開心吃完飯後，天色已晚，想藉著手機導航回家卻不會使用，賴女焦急得詢問路旁店家卻引來警察到場關心，員警認為，賴女和母親2人年紀加起來160歲，還得開至少30分鐘才回得了家，苦思如何平安送回家之際，突然靈光一閃，「何不找代駕？」這才順利讓母女倆平安到家。

台中市警察局第五分局松安派出所警員趙嘉琳、林銘烈，前晚8點多接獲店家報案，經趕到現場發現，賴女不會使用手機導航，店家擔心賴年已70，夜間獨自開車，車上還有90歲老母親，因此報案請警方協助。

警方最初計劃開巡邏車為賴女帶路，但得知賴女家住在西區美術館附近，考慮假日晚間車流壅塞，往返至少40分鐘，林員詢問發現賴女家中沒有子女，只有她和老母親同住，員警面對年長的賴女要獨自開車，感到無奈又焦慮。

趙、林2員突然靈機一動，何不利用為防止酒後駕車而興起的代駕服務？這項建議取得賴女同意後，便由代駕司機開回家，不但解決不會使用手機導航的困擾，還能確保平安返家，9點多，員警收到司機發來訊息，2人已平安抵達家中，讓員警放下心中大石。