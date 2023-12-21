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遭流浪犬攻擊！麝香豬公園慘叫　飼主去吃漢堡...不知寵物險變宵夜

▲▼上百斤麝香豬遭流浪犬攻擊，深夜狂叫，而飼主完全不知情，竟悠閒吃漢堡。（圖／民眾提供，下同）

▲▼上百斤麝香豬遭流浪犬攻擊，深夜狂叫，而飼主完全不知情，竟悠閒吃漢堡。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區南興公園日前深夜發出陣陣豬隻淒厲叫聲，引起路人注意，路人赫然發現豬隻四周有多隻流浪狗徘徊、攻擊，警方獲報到場趕走流浪狗，枯等40分鐘後，36歲飼主陳姓男子慢悠悠地騎車回來，原來，他將麝香豬綁在樹幹後，就跑去速食店用餐，完全不知他的寵物豬差點成了流浪狗的宵夜。

▲▼上百斤麝香豬遭流浪犬攻擊，深夜狂叫，而飼主完全不知情，竟悠閒吃漢堡。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第五分局松安派出所18日零點獲報，南興公園內有一頭豬遭到狗群攻擊，警員黃文定、吳年杰、趙伯修、吳恩榮即刻前往，現場發現一頭百餘斤的麝香豬被綁在樹旁，當時5、6隻野狗在四周徘徊攻擊。

▲▼上百斤麝香豬遭流浪犬攻擊，深夜狂叫，而飼主完全不知情，竟悠閒吃漢堡。（圖／民眾提供，下同）

員警趕走野狗後，通報動物保護處，並在現場看顧，避免麝香豬成了野狗宵夜，員警們在寒風中枯等了40分鐘後，陳男悠閒騎機車回來，一見警察在場，嚇了一大跳。

▲▼上百斤麝香豬遭流浪犬攻擊，深夜狂叫，而飼主完全不知情，竟悠閒吃漢堡。（圖／民眾提供，下同）

陳男表示，他帶著飼養的寵物豬「弟弟」來公園散步，後來肚子餓，就把「弟弟」綁在樹上，自己去美式速食店用餐，完全不知被綁了1小時的寵物豬，差點命喪流浪狗，警方查證飼主陳男的身分後，寵物豬也乖乖站上機車踏板跟著回家。

第五分局分局長陳松寅提醒，根據動物保護法，飼主應對其管領之動物提供妥善照顧，避免避免其遭受騷擾、虐待或傷害，如有違反可依相關規定處20萬元以上、200萬元以下罰金，不可不慎。

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