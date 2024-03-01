美防長：萬一烏克蘭輸了　北約將被捲入「與俄羅斯的戰爭」

▲奧斯汀2月29日出席眾院軍事委員會聽證會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2月29日警告，如果烏克蘭在這場衝突中輸掉，北約將被捲入與俄羅斯的戰爭。他出席眾議院軍事委員會聽證會時，被問及國會未能批准600億美元烏克蘭軍援的問題之後，發表了上述言論。

新聞周刊、烏克蘭真理報等外媒報導，在2月29日的聽證會上，奧斯汀還被問及今年初緊急住院卻未事先通知白宮或國會，以及基輔還需要多少美國軍援的問題。儘管兩黨都大力支持對烏克蘭的援助，卻在邊境安全等議題上出現一系列爭端，導致這項措施陷入停滯。

奧斯汀指出，為了防止世界發生「一個國家可以重劃鄰國邊境，並且非法接管其主權領土」的情況，為基輔批准額外資金是很重要的，「我們知道，如果普丁在這裡成功了，他是不會停下來的，而會繼續在該區域採取更激進的行動。」世上其他獨裁領袖如果發現，普丁這麼做了，而其他政府卻無法支持一個民主國家，將會「受到鼓舞」。

奧斯汀還說，如果烏克蘭輸掉戰爭，波羅的海國家可能受到威脅，「如果你是一個波羅的海國家，真的會擔心自己是否將成為下一個。他們了解普丁。他們知道他的能力。而且老實說，如果烏克蘭淪陷了，我真的相信北約將不得不與俄羅斯交戰。」

奧斯汀2023年底確診攝護腺癌，卻隱瞞拜登與國會長達數周，甚至連代理人都不知道。他未報備今年年初住院開刀，之後又因為其他狀況，多次出入醫院，引發軒然大波。