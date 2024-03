葛萊美獎女歌手私人飛機迫降洛杉磯　駕駛艙全是煙

記者詹雅婷/綜合報導

哥倫比亞女歌手卡羅爾·G(Karol G)私人飛機2月29日緊急迫降美國洛杉磯機場,飛機駕駛艙充滿煙霧。畫面顯示,在飛機成功降落機場之後,卡羅爾·G與團隊走下飛機,在停機坪上相互擁抱。

美媒ABC7、紐約郵報報導,卡羅爾·G搭乘的私人飛機當時載著16人從伯班克機場起飛,往東飛行,沒想到飛至Cajon Pass的時候,機師通報駕駛艙出現煙霧,飛機於周四晚間9時左右緊急降落在洛杉磯的凡奈斯機場(Van Nuys Airport)。

目前不清楚卡羅爾·G或機上其他人是否受傷。依據現場畫面,在飛機降落機場之後,卡羅爾·G與團隊走下飛機,在停機坪與朋友同事們相互擁抱。

Singer Karol G’s private plane makes emergency landing in Los Angeles as cockpit fills with smoke: report https://t.co/YNCtm4RCSp pic.twitter.com/RdEMI0L0rF