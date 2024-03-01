婦黃昏市場買菜「斑馬線上被撞」摔砸擋風玻璃　搶救3天不治

▲彰化福興鄉1名阿嬤走斑馬線遭撞飛傷重不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又是行人地獄！彰化福興鄉1名77歲吳姓女子2月20日傍晚要到中正路黃昏市場買菜，走在斑馬線時，遭到61歲何姓男子撞飛，人彈飛到擋風玻璃後再落地，頭部出血、身體多處擦挫傷，送彰化秀傳醫院急救，經醫護人員極力搶救3天，仍因傷重宣告不治，警方初步調查，何姓男子未禮讓行人釀禍，偵訊後依過失致死罪嫌送辦。

鹿港警方表示，這起車禍意外事件發生在2月20日傍晚6點33分許，地點就在福興鄉中正路黃昏市場前方的人行穿越道，當時吳女沿著斑馬線由東向西，往黃昏市場方向行走，而何男駕駛自小客車在中正路內側車道，由市區往彰鹿路方向行駛，雙方發生碰撞，吳女因顱內出血相當嚴重，送到彰濱傳醫院急救。

▲溪湖杜姓阿伯遭客運撞飛死亡。（圖／民眾提供）

彰濱秀傳醫院表示，吳女顱內出血嚴重，送醫後立即插管急救，昏迷指數只有3，引發中樞神經衰竭，2月23日宣告不治。警方強調，何男酒測值為零，初步調查為未禮讓行人釀禍，依過失致死罪嫌送辦。

經統計彰化2月份接連發生3起死亡，先是2月1日杜姓老夫婦通過路口時，遭員林客運撞擊，造成1死1重傷；22日伸港鄉省道台17線與台61乙線交叉路口又發生3姊弟過馬路時，遭休旅車撞飛，2姊妹傷重昏迷，至今仍在與死神搏鬥；緊接著又是福興鄉這名77歲阿嬤遭撞飛，讓各界為之心疼與不捨，彰化縣政府已全面清查檢視行人通行動線，盼能優化行人通行環境，讓大家行的更安全。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊，2姊妹仍在醫院與死神搏鬥。（圖／民眾提供）