車禍命危姊妹搶救第9天！醫曝「妹妹腦完全受損」：會做最壞打算

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉姊妹2月22日走人行道遭休旅車追撞命危，送醫急救至今進入第9天，2人昏迷指數仍為3，秀傳醫院指出10歲姊姊瞳孔對光有反應，肺功能有改善，9歲妹妹在彰基搶救至今仍相當危急，腦部完全受損，雙側瞳孔對光反應微弱，醫療團隊會做最壞的打算，但是給予妹妹最好的醫療照護，也希望國人持續祝福，讓她們度過難關。

▲9歲妹妹在彰基急救。（圖／彰基提供）

▲10歲姊姊在秀傳急救。（圖／秀傳提供）

彰化秀傳醫院副院長李佳穎表示，姊姊生命徵象穩定，雖然昏迷指數仍為3，但瞳孔對光有反應，升壓藥已經停兩天，2月29日輸血兩個單位，3月1日的血紅素接近正常值、電解值正常、動脈血氧濃度正常、進出身體的輸液量平衡，呼吸器設定氧氣濃度25%，代表肺功能有改善。

▲彰基總院長陳穆寬 (左三)帶領醫療團隊為陳姓女童禱告 。（圖／彰基提供）

彰基則表示，9歲妹妹目前狀況生命徵象雖然有比較穩定，但意識仍呈現重度昏迷的狀態，昏迷指數3分，雙側瞳孔對光反應微弱。2月24日（到院後48小時內）及2月28日的腦波檢查均沒有任何電生理反應，表示腦部已經完全受損。雙側胸管引流量有變少。

▲彰化3姊弟遭撞，小姊妹陷入重度昏迷。（圖／彰化家扶提供）

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文說，日前晚上妹妹有發生尿崩的現象，這個尿崩就是腦部在嚴重損傷之後排出大量清澈尿液的現象，經過電解質的治療以及藥物的治療之後，是都有回復到正常的情況。

彰基表示．已召集所有醫療團隊召開全人整合醫療照護討論，將妹妹的狀況以及後續的治療計劃跟家屬做充分的說明以及討論，醫療團隊會做最壞的打算、但是給予妹妹最好的醫療照護，感謝大家對妹妹的關心，也希望大家持續給予祝福，讓妹妹度過難關。

▲10歲姊姊在秀傳急救。（圖／秀傳提供）